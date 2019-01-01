فيلانويفا: سعيد بعودة سييرا سأقدم معه أفضل ما عندي للاتحاد

صانع ألعاب نادي الاتحاد سعيد بعودة المدرب التشيلي للعميد من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب نادي الاتحاد، سعادته بعودة المدير الفني لفريق لويس سييرا لقيادة الفريق، مشيراً إلى أنه سيقدم أفضل ما لديه تحت قيادة المدرب التشيلي، قبل انطلاق منافسات العميد في دوري أبطال آسيا

ويستضيف الاتحاد، نظيره الريان يوم غد الإثنين في إطار مباريات الجولة الأولى، لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

صور شاشة جوالك، وأرسل لنا الفريق الذي تتوقعه بطلاً لدوري أبطال آسيا هذا العام؟🤔#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/05mPD5PXKB — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 3, 2019

وقال فيلانويفا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "الاتحاد لديه تاريخ كبير في البطولة الآسيوية، وأنا سعيد لمشاركتي مع الفريق في هذه البطولة".

وواصل: "سعيد بعودة المدير الفني لويس سييرا من جديد للفريق، بسبب عودته عادت لي ثقتي في نفسي من أجل تقديم الأفضل".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "كل مدرب له طريقته الخاصة، ولكني أفهم سييرا وهو يفهمني".