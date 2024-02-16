فيكتور فونت: فلورنتينو بيريز يساعد برشلونة

فونت يهاجم إدارة برشلونة الحالي...

انتقد فيكتور فونت، المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة، سياسة إدارة الفريق الكتالوني الحالية، برئاسة جوان لابورتا، وأشار إلى أنه

وقال فونت في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: " نعلم جميعاً عن المدريدية الاجتماعية، ما ليس منطقياً هو أنه عندما يتعين علينا الاختيار بين ميسي وفلورنتينو بيريز، ونختار رئيس ريال مدريد".

وأضاف: "أنس لاغراري، رجل بيريز الموثوق يقدم المشورة لبرشلونة في بعض الأمور، ليقول فلورنتينو إنه يساعد برشلونة".

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وعن علاقته مع لابورتا، في الوقت الحالي وهل يترشح مرة أخرى للانتخابات، قال: " لم يتصل بي لابورتا، ولن يفعل فأنا لست صديقاً ولا من أفراد العائلة، وإذا كانت هناك انتخابات غدًا سأترشح لها، إذ استمر النادي على ما هو عليه الآن، ولا يوجد بديل أفضل فبكل تأكيد سأترشح".

وعن الوضع الاقتصادي للفريق الكتالوني، قال فونت: "أنا غاضب، لأن الوضع الحالي لم يتم شرحه لنا بشكل جيد، ريال مدريد لديه أفضلية علينا بوصول مبابي، والملعب الجديد الذي سيضيف للفريق من 120 إلى 150 مليون، يمكن استخدامهم للاستثمار في لاعبين مميزين، بينما سيعاني برشلونة من فجوة تزيد عن 100 مليون، بسبب أن ما حدث مع ديمبيلي من الممكن أن يتكرر مع دي يونج أو أراخو".