"لن نقف مكتوفي الأيدي" .. بيان صارم من فيكتور فونت ضد جوان لابورتا بعد فشل قيد داني أولمو وباو فيكتور

عدة استفسارات على لابورتا توضيحها حاليًا..

أصدر فيكتور فونت؛ المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة، بيانًا صارمًا للتعليق على أزمة قيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم داني أولمو وباو فيكتور في القائمة، موجهًا عدة أسئلة لجوان لابورتا؛ رئيس النادي الحالي، مطالبًا إياه بضرورة توضيح الحقيقة للجماهير.

برشلونة كان قد تعاقد مع الثنائي في صيف 2024، واستغل إصابة لاعبه الدنماركي أندرياس كريستنسن لقيدهما بشكل مؤقت.

لكن المحكمة التجارية رفضت طلب النادي الكتالوني بشأن تسجيل أولمو بشكل احترازي، ومنحته مهلة لما قبل الأول من يناير 2025 لتسجيل حتى يتمكن من اللعب في الموسم الجاري بشكل طبيعي، وهي الخطوة التي فشل بها لابورتا في ظل أزمة الرواتب التي يعاني منها وقاعدة 1:1 الخاصة بالتوازن المالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى إثر ذلك الفشل، أصبح برشلونة مهددًا بخسارة أولمو "مجانًا"، وهو ما أغضب فونت الذي أصدر بيانًا مطولًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، طالب خلاله لابورتا بالإجابة على عدة أسئلة لتوضيح الصورة للجماهير حول هذا الملف، جاء نصه:

"في مواجهة خطورة الحقائق المتعلقة بتسجيل داني أولمو وباو فيكتور، وفي مواجهة الصورة غير اللائقة لأفضل نادٍ في العالم، فإننا نشاطر جميع مشجعي النادي قلقهم بشأن العواقب الرياضية والاقتصادية والمؤسسية الوخيمة، فالنتيجة هي خسارة محتملة للاعب تعاقدنا معه قبل أربعة أشهر مقابل 55 مليون يورو، والآن قد يغادر بسبب إدارة مليئة بالارتجال والافتقار التام للاحترافية.

نتمنى أن يتم حل وضع اللاعبين، لكننا نعتبر أنه من غير المقبول أن يتصرف القائد الأعلى لبرشلونة بهذه الطريقة ويقدم هذه الصورة؛ لذا نطالب مجلس الإدارة والرئيس جوان لابورتا بتقديم جميع التوضيحات اللازمة على الفور لبيان الإجراءات التي اتخذوها وما هي العواقب؟!

نريد معرفة سبب التعاقد مع مثل هذا اللاعب القيم مع العلم أننا تجاوزنا اللعب النظيف! .. فكما تبين بعد ذلك لم تكن لدينا خطة لحل الموقف.

نريد معرفة سبب اللجوء للمحكمة رغم علمنا أنه لا رجعة فيها، كما تبين ذلك من القرارات الصادرة من القضاء.

ما هي الإجراءات التي سيتخذها النادي من الآن فصاعدًا لتجنب خسارة أولمو وفيكتور؟

نريد الشفافية في ملف بيع مقاعد كبار الشخصيات في كامب نو .. هل قمنا ببيعها؟ ولمن وتحت أي ظروف؟

نريد أن نتمسك بالأمل في أننا لن نخسر لاعبًا بعد أربعة أشهر فقط من التعاقد معه مقابل 55 مليون يورو .. لهذا السبب نمنح وقت كافٍ للاستماع إلى توضيحات رئيس النادي ورؤية التحركات الفورية، لكننا خلال تلك الفترة سنبقى يقظين، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذر الموارد وهيبة النادي وما يترتب على ذلك من عواقب رياضية، فبرشلونة وأعضاؤه يستحقون وضع حد للممارسات السيئة وأن يشعروا مرة أخرى بالفخر بمن نحن، لأنه أكثر بكثير من مجرد نادٍ".