فيكتوريا تشعر بالقلق

رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها فيكتوريا بيكهام، مصممة الأزياء العالمية وزوجة النجم ديفيد بيكهام، لاعب مانشستر يونايتد السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، إلا أن أصغر أفراد عائلتها يضاعف شعورها بالقلق.

وكشفت مصادر مجلة "هيت"، أن فيكتوريا التي بدأت تجني ثمار عملها في مجال تصميم الأزياء بعد اعتزالها الغناء (كانت عضوة في فريق سبايسي جيرلز)، تشعر بقلق وذعر من ترك ابنتها الصغرى هاربر سيفن تعيش بمفردها مع زوجها ديفيد بيكهام.

واعتادت فيكتوريا الابتعاد عن أبنائها، حيث يعيش بروكلين، الابن الأكبر، في الولايات المتحدة مع زوجته نيكولا بيلتز، فيما انتقل كروز إلى هناك ليجرب حظه في الموسيقى، بينما روميو أكثر تنقلًا، خصوصًا منذ أن التقى بعارضة الأزياء كيم تورنبول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لذا فإن أملها الوحيد في عدم المعاناة من متلازمة العش الفارغ، هو بقاء ابنتها الصغيرة هاربر سيفن معها، لكن ذلك يزيد من قلقها حيث تخشى فيكتوريا التي تعيش في لندن، أن تبهرها الأضواء الأمريكية وتطير بعيدًا عنها.

وأشارت المجلة، إلى أن فيكتوريا "ترغب في أن تكون هاربر نسخة مصغرة منها، لكنها متحمسة ومرعوبة بنفس القدر من قرارها بالانطلاق بمفردها. لكن القلق الأكبر من انجراف ابنتها في نمط حياة هوليوود والتعلق بالعيش في الولايات المتحدة بدوام كامل، مثل شقيقها بروكلين".

وأضافت: "تريد فيكتوريا من هاربر أن تحذو حذوها من خلال العمل الجاد على علامتها التجارية، لكن أيضًا الحفاظ على جذورها في بريطانيا لتكون قريبة من عائلتها وأصدقائها، ولا تنسى من أين أتت".

وأوضحت مجلة "هيت"، أن فيكتوريا وديفيد بيكهام، يتمسكان بأن تبقى هاربر سيفن الصغيرة، التي أعربت مؤخرًا عن رغبتها في امتلاك علامتها التجارية الكبيرة الخاصة بها مثل والدتها في المملكة المتحدة، ومع ذلك، قد تسير الحياة في اتجاه مختلف عن ذلك بالنسبة لأصغر أفراد العائلة.

وختمت: "لقد رأت هاربر كيف أن والدتها صديقة لأشخاص مثل كيم كارداشيان وإيفا لونجوريا، وأن زوجة أخيها نيكولا بيلتز ممثلة في هوليوود، لذا فهي مهتمة بكل هذا العالم. لقد رأت أيضًا أشقاءها يتركون المنزل ويتجهون مباشرة إلى وظائف في عالم الأزياء، لذلك فهي تذكر بالفعل العمل في الخارج واستكشاف العالم بمفردها".