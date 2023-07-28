"فيكتوريا أرادت غلق الهاتف" .. بيكهام يكشف كواليس الليلة التي كاد فيها أن يفقد ميسي

ماذا لو كان استمع لحديث زوجته؟!

كشف ديفيد بيكهام لاعب ريال مدريد السابق ومالك إنتر ميامي الحالي عن كواليس الليلة التي علم فيها أنه قد نجح في ضم ليونيل ميسي لفريقه الأمريكي.

وقال بيكهام في تصريحات نقلتها "ماركا": "لقد تمكننا من التغلب على الجميع في الفوز بتوقيع أفضل لاعب في العالم، الأمر كأنك أحرزت هدف الفوز لفريقك، أو أن ملعب ويمبيلي يغني باسمك".

وأضاف: "لقد كان في عقلي دائمًا أنني أريد أن أضم ميسي، لا يوجد من هو أفضل منه، وكل شيء تصاعد خلال محادثة مع شركائي خوسيه وجورج ماس".

وأكمل عن الوقت الذي علم فيه بقدوم ميسي: "كانت الساعة الخامسة فجرًا، وكنا في اليابان أنا وأسرتي والهاتف لم يتوقف، فأخبرتني فيكتوريا أن أغلقه، وضعت نظارتي وقلت لها، ميسي قادم وانتابتني القشعريرة".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد سجل ثلاثية لصالح إنتر ميامي في مواجهتين حتى الآن كما صنع هدفًا، ومن المنتظر أن يحطم الكثير من الأرقام رفقة فريقه الأمريكي.