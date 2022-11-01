فيفا 23: أفضل 50 مهاجمًا وتصنيفاتهم المتوقعة في نمط المهنة

"جول" يلقي نظرة على أفضل المهاجمين الشباب في لعبة "فيفا 23" الذين يمكنك الرهان عليهم في نمط المهنة

الأهداف هي الأساس في ربح المباريات، بالتالي من الطبيعي أن يكون اللاعبون الذين يضعون الكرات في الشباك هم الأكثر صعوبة في الحصول عليهم، هذا ما نراه في فيفا 23، الأصعب هو الرهان على نجوم المستقبل الذين يمكنهم إحراز الأهداف بغزارة.

من أجل مساعدتك على اختيار طريقك الأفضل في نمط المهنة، يقدم لك "جول" أفضل 50 مهاجمًا وجناحًا شابًا ممن لا تزيد أعمارهم عن 20 عامًا، وهذا ما يستبعد الثنائي إرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور من القائمة، بالنسبة لأفضل لاعبي فيفا 23 عمومًا يمكنك الضغط هنا.

أفضل المهاجمين والأجنحة الشباب في "فيفا 23"

بوروسيا دورتموند

# اللاعب العمر النادي المركز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع 1 أنسو فاتي 19 برشلونة LW 79 90 2 أنطونيو نوسا 17 كلوب بروج LW 68 88 3 يوسوفا موكوكو 17 بوروسيا دورتموند ST 69 88 4 ريان شرقي 19 ليون LW 73 88 5 جو جيلهاردت 20 ليدز يونايتد ST 72 87 6 كريم أدييمي 20 ST 75 87 7 سافيو 18 بي إس في أيندهوفن RW 70 86 8 كايكي 19 باكوس دي فيريرا RW 66 86 9 لوكا روميرو 17 لاتسيو RW 67 86 10 ماتيو كانسيلييري 20 لاتسيو RW 73 86 11 فرانشيسكو كونسيساو 19 أياكس RW 72 86 12 مايكل أوليسي 20 كريستال بالاس RW 76 86 13 نوني مادويكي 20 بي إس في أيندهوفن RW 77 86 14 دييجو موريرا 18 بنفيكا LW 67 85 15 أليخاندرو جارناشو 18 مانشستر يونايتد LW 64 85 16 هنريكي أراوخو 20 بنفيكا ST 71 85 17 ماركو لازيتيتش 18 ميلان ST 65 85 18 ماتياس سولي 19 يوفنتوس W 68 85 19 يوهان باكايوكو 19 بي إس في أيندهوفن RW 68 85 20 ميكا جودتس 17 جيمك LW 64 85 21 ناسي أونوفار 19 طرابزون سبور LW 67 85 22 ستايب بيوك 19 هاجدوك سبليت LW 69 85 23 داين سكارليت 18 بورتسموث ST 65 85 24 إزيكيل ثيبايوس 20 بوكا جونيورز RW 72 85 25 أنتوني إيلانجا 20 مانشستر يونايتد RW 74 85 26 بينجامين سيسكو 19 ريد بول سالزبورج ST 72 85 27 محمد علي تشو 18 ريال سوسييداد ST 70 85 28 أوكتافيان بوبيسكو 19 إف سي إس بي LW 72 85 29 كول بالمر 20 مانشستر سيتي RW 67 85 30 هوجو إيكيتيكي 20 بي إس جي ST 76 85 31 ويلفريد جنونتو 18 ليدز ST 69 85 32 بريان بروبي 20 أياكس ST 76 85 33 فاكوندو فارياس 20 كولون ST 75 85 34 لوكا أوين 19 جينط LW 67 85 35 أرماندو بروخا 20 تشيلسي ST 75 85 36 كمال الدين سليمانا 20 رين LW 75 85 37 جورجينيو روتير 20 هوفنهايم ST 75 85 38 جيريمي دوكو 20 رين RW 75 85 39 رينان ريبيرو 17 سبورتنج لشبونة ST 66 84 40 ماتياس تيل 17 بايرن ميونخ ST 64 84 41 كايدي جوردون 17 ليفربول RW 62 84 42 ماتيس أبلين 19 رين ST 68 84 43 خوسيه بوليفار 20 ديبورتيفو لاجوايرا ST 67 84 44 إليس واهل 9 مونبلييه ST 74 84 45 ليام ديلاب 19 ستوك سيتي ST 66 84 46 جواو بيدرو 20 واتفورد ST 71 84 47 إيجناسيو مايسترو بوش 19 أتلتيكو توكومان ST 65 83 48 أليكسيس تيبيدي 18 ألتاك CF 65 83 49 إلياس أخوماش 18 برشلونة RW 67 83 50 إيكر برافو 17 ريال مدريد ST 64 83

مع تصنيف متوقع يصل إلى 90، يبدو نجم برشلونة أنسو فاتي أفضل شاب واعد في مركز الهجوم بلعبة فيفا 23، الإسباني الدولي من غير المفاجئ أن يحصل على قميص الأسطورة ليونيل ميسي بعد مغادرة برشلونة، لكن المفاجئ أن تصنيفه الحالي هو 79، قد يكون هذا من الأشياء الغريبة في اللعبة.

أنطونيو نوسا ويوسوفا موكوكو البالغان من العمر 17 عامًا يتوقع أن يأتيا في الوصافة طيلة مدة اللعبة خلف فاتي مع تصنيف متوقع يصل إلى 88، بينما سيكون مهاجم ليدز الشاب جو جيلهاردت خلفهم بتصنيف متوقع يصل إلى 87، وكذلك مهاجم بوروسيا دورتموند كريم أدييمي.

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مانشستر يونايتد يدخل القائمة أيضًا بعدد من النجوم الشباب أبرزهم أليخاندرو جارناشو وأنتوني إيلانجا واللذان يصل تصنيفهما المتوقع في قائمتنا إلى 85، رغم أن التقييم الحالي لإيلانجا أعلى قليلًا.

بينجامين سيسكو الذي يعد هدفًا لكبار أوروبا يملك حاليًا تصنيف 72 في فيفا 23، ولكن مهاجم ريد بول سالزبورج قد يرتفع بمعدل 13 نقطة ليصل إلى تصنيف 85.

الدوري الهولندي وخصوصًا العملاقان أياكس وبي إس في أيندهوفن يدخل القائمة بمجموعة من اللاعبين الشباب الواعدين أبرزهم سافيو وفرانشيسكو كونسيساو اللذان يدخلان بتصنيف متوقع يصل إلى 86.

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