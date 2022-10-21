فيفا 23: أفضل التشكيلات والتكتيكات وخطط اللعب

تعرف على أفضل التشكيلات والتكتيكات التي قد تساعدك في تحقيق الفوز في لعبة فيفا 23....

قد تمتلك في فريقك في لعبة فيفا 23، العديد من اللاعبين المميزين، ولكنك تعجز عن تحقيق الفوز، وهذا قد يكون سببه استخدامك لتكتيك لعب غير مناسب، أو أن تشكيلتك لا تتناسب مع اللاعبين الذين تمتلكهم.

ولسنوات طويلة كانت تشكيلة 4-4-2، هي الأكثر شهرة في عالم كرة القدم خاصة للفرق الإنجليزية، بينما تعتمد بعض الفرق على طريقة لعب 3-5-2، ثم ظهرت طريقة لعب 4-2-3-1 وساهمت في فوز العديد من الأندية بالبطولات.

وفي التقرير التالي من موقع سنستعرض معًا أفضل التشكيلات والتكتيكات في لعبة فيفا 23، لمساعدتك في تحقيق الفوز.

4-2-3-1

4-2-3-1 هي واحدة من أكثر الخطط شعبية في لعبة فيفا بكل النسخ تقريبًا، يتم استخدامه من قبل اللاعبين خاصة في انطلاق اللعبة، بسبب نقاط القوة الدفاعية والهجومية التي توفرها.

تتميز التشكيلة بوجود لاعب CAM، بالإضافة إلى LM وRM، فهي تشبه أكثر طريقة لعب 4-4-1-1 مما يسمح لك بتنوع أسلوب لعبك حسب حالة كل مباراة.

EA Sports/NealGuides

في الحالية الدفاعية أيضًا يمكنها تحويلها إلى 4-5-1، إذ يمكن التحكم في عودة اللاعب CAM للخلف قليلًا عكس باقي التشكيلات.

4-4-2

EA Sports/NealGuides

يمكن اعتبار أن خطة 4-4-2 هي أكثر التشكيلات توازناً في لعبة فيفا 23، فهي تعتمد على وجود مهاجمين، مما يجعلها هجومية إلى حد ما أكثر من طريقة 4-2-3-1.

ويلجأ بعض اللاعبين الجدد في اللعبة، إلى تلك الطريقة ويمكن تعويض اللاعب صاحب مركز CAM بمنح أحد لاعبي الوسط CM بعض المهام الهجومية لتوفير الدعم الهجومي.

ولكن ربما يكون العيب الوحيد في تلك الطريقة، هي استمرار لاعبي الهجوم في المقدمة، بالرغم من منحهم تعليمات العودة للدفاع.

ويمكنك الاعتماد على طريقة لعب 4-2-3-1 إن أردت الدفاع بشكل أكثر والسيطرة على اللعب والحفاظ على تقدمك، أو طريقة 4-4-2 إن كنت في حالة تبحث فيها عن الفوز وتريد الهجوم بقوة.

4-1-2-1-2

EA Sports/NealGuides

4-1-2-1-2 هي الطريقة المثالية للاعبين الذين يحبون اللعب بشكل ضيق وسريع، فتلك الطريقة تمنحك لاعب CAM بالإضافة إلى اثنين من المهاجمين، فهي مناسبة للعب السريع ومن يحبون طريقة "تيكي تاكا".

تلك الطريقة ستشكل ضغطًا كبيرًا على المنافس، في منطقة وسط الملعب، إذ تعتمد بشكل كبير على اللعب من العمق، وبنسبة كبيرة ستمنحك الأفضلية والسيطرة على وسط الملعب.

ولكن من عيوب تلك الطريقة هي عدم وجود أجنحة فسيتعين عليك الاعتماد على الأظهرة ومنحهم تعليمات تقدم عند الهجوم للعب الكرات العرضية من أطراف الملعب.

4-3-3

EA Sports/NealGuides

تلك الطريقة هي المفضلة بالنسبة لمن يحبون الاستحواذ على اللعب ويحبون التحضير البطئ.

الاعتماد الأساسي للهجوم في تلك الطريقة هو خط الوسط، إذ أنك تتفوق على خصمك من الناحية العددية، ولضمان نجاحها سيتعين عليك منح أحد لاعبي الوسط مهام المساندة الهجومية والتمريرات العميقة للمهاجمين.

أما في الحالة الدفاعية يفضل بعض اللاعبين، منح ثلاثي الوسط أدوارًا دفاعية، لمساندة الدفاع وإحكام السيطرة على وسط الملعب.

5-1-2-2

EA Sports/NealGuides

تلك الطريقة تظهر لأول مرة في لعبة فيفا، في نسخة 23 ويعتبرها البعض هي الطريقة الأفضل حتى الآن.

في تلك الطريق يسمح اللاعب CDM للأظهرة بالتقدم والمشاركة في الهجوم، وتغطيتهم في الجانب الدفاعي مما يمنحك المزيد من الفرص الهجومية والدفاعية.