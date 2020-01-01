FIFA 21

فيفا 21: رونالدو، نيكار واللاعبون أصحاب مهارات 5 نجوم في FIFA 21

ندى الشافعي
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Ronaldo Mbappe Neymar FIFA 21
Getty/Goal
يمتلك بعض اللاعبين خمسة نجوم في ما يتعلق بالمهارة في لعبة فيفا 21 وأبرزهم على الإطلاق رونالدو وثنائي باريس سان جيرمان مبابي ونيمار، فمن هم البقية؟

يتصدر كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي ونيمار قائمة اللاعبين الذين حصلوا على مهارات من فئة الخمس نجوم في الإصدار الأخير من لعبة فيفا.

يواصل رونالدو التواجد في قائمة أفضل اللاعبين في فيفا 21 مع نجمي باريس سان جيرمان، بعد أن تواجد الثلاثي في فيفا 20.

كل عام ، تعد قائمة اللاعبين المعترف بهم بمهارات الخمس نجوم من بين أكثر اللاعبين المطلوبين في اللعبة لأنهم يمتلكون عدد من حركات المهارة التي تجعلهم من بين أكثر اللاعبين خطورةً ومتعةً في الاستخدام في اللعبة.

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    تتضمن القائمة عادةً لاعبين بالقرب من قمة اللعبة، مثل رونالدو ومبابي ونيمار، بالإضافة إلى مراوغين مرموقين مثل آلان سانت ماكسيمين وستيفن الشعراوي وفينيسيوس جونيور ويانيك بولاسي.

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    تم أيضًا تضمين بعض الأسماء الرئيسية التي اقتربت من نهاية مسيرتهم المهنية، حيث لا يزال فرانك ريبيري وناني وزلاتان إبراهيموفيتش يعتبرون جميعًا من أفضل المراوغين في فيفا 21.

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    هنا جميع اللاعبين الذين تم تصنيفهم على أنهم يتمتعون بقدرات مهارة من فئة الخمس نجوم في أحدث إصدار من اللعبة، وعلى هذا النحو قادرون على تنفيذ أفضل الحركات، إذا كان مستخدمهم قادرًا على القيام بذلك.

    اللاعب الفريق التقييم
    كريستيانو رونالدو بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس" 92
    نيمار باريس سان جيرمان 91
    كيليان مبابي باريس سان جيرمان 90
    أنخيل دي ماريا باريس سان جيرمان 87
    جادون سانشو بوروسيا دورتموند 87
    روبيرتو فيرمينو ليفربول 87
    بول بوجبا مانشستر يونايتد 86
    تياجو ألكانتارا بايرن ميونخ 85
    رياض محرز مانشستر سيتي 85
    ممفيس ديباي ليون 85
    حكيم زياش تشيلسي 85
    ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 85
    دوجلاس كوستا بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس" 84
    زلاتان إبراهيموفيتش ميلان 83
    مارسيلو ريال مدريد 83
    ويلفريد زاها كريستال بالاس 83
    مارتين أوديجارد ريال مدريد 83
    فيليبي كوتينيو بايرن ميونخ 83
    عثمان ديمبيلي برشلونة 83
    كوينسي بروميس أياكس 82
    مارلوس شاختار دونيتسك 81
    إدواردو سالفيو بوكا جونيورز 81
    جواو فليكس أتلتيكو مدريد 81
    شيردان شاكيري ليفربول 81
    خوان كوادرادو بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس" 81
    فرانك ريبيري فيورنتينا 81
    ناني أورلاندو سيتي 80
    فينسيوس جونيور ريال مدريد 80
    دافيد نيريس أياكس 80
    فيديريكو بيرنارديسكي بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس" 80
    ألان سانت ماكسيمين نيوكاسل 80
    جيلسون مارتينس موناكو 80
    ستيفين الشعراوي شنجهاي 79
    إجناسيو بياتي سان لورينزو 78
    ريكاردو سينتوريون فيليز سارسفيلد 77
    أمين حارث شالكه 77
    هيرناني ليفانتي 76
    يانيك بولاسي إيفرتون 75
    مارسيلينو مورينو لانوس 75
    إيفاندير ميتييلاند 74
    ماتياس فيرنانديس كولو كولو 73
    لوسيانو أكوستا أطلس 73
    خورخي كاراسكال نونيز 73
    شاناتيب سونجكراسين هوكايدو كونسادولي سابورو 73
    أليكساندرو ماكسيم جازيانتيب 72
    فريد بولحية ميتز 72
    أيدان ماكجيدي سندرلاند 71
    سيلاس فامانجيتوكا ستوتجارت 70
    خوان دييجو توريس ديلفين 69
    جاري ماكاي ستيفين نيويورك سيتي 69
    إلسينيو فيلادلفيا يونيون 68
    ريان شرقي ليون 67

    ما هي مهارات 5 نجوم في فيفا 21؟

    هناك الكثير من الحيل الفريدة للمهارة من فئة 5 نجوم في فيفا 21، بما في ذلك حركة السومبريرو، والمطاطة الثلاثية، وقوس قزح، والإعصار الذي يدور إلى اليسار واليمين.

    هذه هي حركات المراوغة الأكثر إثارة في اللعبة وهي قادرة على خداع أي خصم، لذا فهي جديرة بالاهتمام إذا كنت تفضل فريقًا يتمتع بمستوى تقني عالٍ.

    شهدت لعبة هذا العام إضافة ثلاث حركات مهارية جديدة: Feint Forward and Turn وDrag to Heel وBall Roll Fake Turn.

    إليك القائمة الكاملة لتحركات المهارة في لعبة هذا العام:

    الحركة بلايستيشن PS إكس بوكس Xbox
    Elastico حرك R إلى اليمين ثم إلى الأسفل واليسار حرك R إلى اليمين ثم إلى الأسفل واليسار
    Reverse Elastico حرك R إلى اليسار ثم إلى الأسفل واليمين حرك R إلى اليسار ثم إلى الأسفل واليمين
    Advanced Rainbow RS ⬇ (اسحب), ⬆ (استمر), ⬆ (اسحب) RS ⬇ (اسحب), ⬆ (استمر), ⬆ (اسحب)
    Hocus Pocus RS للأسفل ، قم بالتدوير من الأسفل إلى اليسار ، ثم قم بالتدوير من اليسار إلى الأسفل إلى اليمين RS للأسفل ، قم بالتدوير من الأسفل إلى اليسار ، ثم قم بالتدوير من اليسار إلى الأسفل إلى اليمين
    Triple Elastico RS للأسفل ، قم بالتدوير من الأسفل إلى اليمين ، ثم قم بالتدوير من اليمين إلى الأسفل إلى اليسار RS للأسفل ، قم بالتدوير من الأسفل إلى اليمين ، ثم قم بالتدوير من اليمين إلى الأسفل إلى اليسار
    Ball Roll & Flick Right RS ⬅ (واصل الضغط), ⬆ (اسحب) RS ⬅ (واصل الضغط), ⬆ (اسحب)
    Ball Roll & Flick Left RS ➡ (واصل الضغط), ⬆ (اسحب) RS ➡ (واصل الضغط), ⬆ (اسحب)
    Flick Turn R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬇ (اسحب) R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬇ (اسحب)
    Ball Roll & Fake Right RS ➡ (واصل الضغط), ⬅ (اسحب) RS ➡ (واصل الضغط), ⬅ (اسحب)
    Ball Roll & Fake Left RS ⬅ (واصل الضغط), ➡ (اسحب) RS ⬅ (واصل الضغط), ➡ (اسحب)
    Sombrero Flick RS ⬆, ⬆, ⬇ (اسحب RS ⬆, ⬆, ⬇ (اسحب
    Turn & Spin Right RS ⬆, ➡ (اسحب) RS ⬆, ➡ (اسحب)
    Turn & Spin Left RS ⬆, ⬅ (اسحب) RS ⬆, ⬅ (اسحب)
    Rabona Fake L2 + ▢ / ◯, X + LS ⬇ LT + X / B, A + LS ⬇
    Elastico Chop Left R1 (واصل الضغط) + RS ➡, ⬇, ⬅ (اسحب) R1 (واصل الضغط) + RS ➡, ⬇, ⬅ (اسحب)
    Elastico Chop Right R1 (واصل الضغط) + RS ⬅, ⬇, ➡ (اسحب) R1 (واصل الضغط) + RS ⬅, ⬇, ➡ (اسحب)
    Spin Flick Left R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬅ (اسحب) R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬅ (اسحب)
    Spin Flick Right R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ➡ (اسحب) R1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ➡ (اسحب)
    Flick Over RS ⬆ (واصل الضغط) RS ⬆ (واصل الضغط)
    Tornado Spin Left L1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬅ (اسحب) L1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ⬅ (اسحب)
    Tornado Spin Right L1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ➡ (اسحب) L1 (واصل الضغط) + RS ⬆ (اسحب), ➡ (اسحب)
    Laces Flick Up L2 + R1 (واصل الضغط) L2 + R1 (واصل الضغط)
    Sombrero Flick Backwards L (واصل الضغط) L (واصل الضغط)
    Sombrero Flick Right L (واصل الضغط) L (واصل الضغط)
    Sombrero Flick Left L (واصل الضغط) L (واصل الضغط)
    Around The World تدور R حول (في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة) تدور R حول (في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة)
    Air Elastico RS ➡, ⬅ (اسحب) RS ➡, ⬅ (اسحب)
    Reverse Air Elastico RS ⬅, ➡ (اسحب) RS ⬅, ➡ (اسحب)
    Flick Up For Volley L (واصل الضغط) L (واصل الضغط)
    Chest Flick L لأعلى اضغط على L3 اضغط على R3 x3 L لأعلى اضغط على L3 اضغط على R3 x3
    T. Around the World تدوير RS في اتجاه عقارب الساعة ثم RS ⬆ (سحب سريع) تدوير RS في اتجاه عقارب الساعة ثم RS ⬆ (سحب سريع)
    DragBack Sombrero R1 (ضغط مستمر) ، LS للخلف (سحب سريع) ، R3 R1 (ضغط مستمر) ، LS للخلف (سحب سريع) ، R3
    Feint Forward and Turn RS ⬇+ RS ⬇ RS ⬇+ RS ⬇
    Drag to Heel L1 + RS ⬇ ثم RS ⬅, ➡ L1 + RS ⬇ ثم RS ⬅, ➡
    Ball Roll Fake Turn واصل الضغط L2 + RS ⬆ ثم RS ⬅, ➡ واصل الضغط L2 + RS ⬆ ثم RS ⬅, ➡

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