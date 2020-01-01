هل يمكن اللعب بفريق ألتيميت فيفا 20 في فيفا 21؟

في هذا التقرير نستعرض معكم أبرز التفاصيل التي تتعلق بإمكانية نسخ فريق ألتميت تيم بلعبة فيفا 20 إلى أحدث الإصدارات في فيفا 21، وما هي التطورات الجديدة؟

أصدرت شركة EA Sports النسخة الجديدة للعبة الأكثر شعبية في العالم، فيفا، يوم 9 أكتوبر الحالي، ومعها تباينت ردود الأفعال حول مستوى نسخة العام 2021، وتكاثرت التساؤلات حول عدد من القضايا أهمها ما يتعلق بألتميت تيم.

وكما هو معروف فإن الألتميت تيم هو أحد أكثر الأوضاع شيوعًا وشعبية في لعبة فيفا، ولا يزال عشاقه يطرحون أسئلة حول إذا ما كان بمقدورهم نسخ فرقهم من فيفا 20 باتجاه نسخة 21.

في هذا التقرير من جول، نستعرض سويًا كل ما تريد معرفته عن هذه القضية..

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هل يمكن اللعب بفريق ألتيميت فيفا 20 في فيفا 21؟

يمكن نسخ جوانب ألتميت تيم أو نقلها من فيفا 20 إلى فيفا 21 طالما تُلعب اللعبتين على نفس المنصة.

وللتوضيح، فإذا كنت تلعب فيفا 20 على جهاز إكس بوكس وأردت أن تنقل فريقك إلى فيفا 21 عبر بلاي ستيشن 4، فلن تنجح العملية.

ولا يمكن نقل الجزء الأكبر من العناصر والتفاصيل من ملف التعريف الخاص بك في ألتميت تيم إلى اللعبة الجديدة أيضًا.

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ما هي العناصر التي يمكنني نسخها من ألتميت تيم فيفا 20 إلى فيفا 21؟

ستكون قادرًا على نقل عدد محدود من العناصر لفريق ألتيمت تيم بلعبة فيفا 20 باتجاه فيفا 21.

العنصر هل يمكنني نسخه؟ ملف تعريف فريق ألتميت تيم نعم نقاط فيفا نعم رصيد فيفا لم يُحدد بحد مستوى XP لم يُحدد بعد العملات لا الكروت لا العناصر غير المخصصة لا تاريخ وأرقام المباريات لا بيانات فريق ألتميت تيم وتاريخه لا التقدم والمستويات المختلفة لا الإنجازات والبطولات لا

لن يتم نقل العملات والكروت من فيفا 20 إلى فيفا 21، ولن يتم نقل العناصر غير المخصصة والحزم المختلفة أيضًا والأمر كذلك فيما يتعلق بتاريخ المباريات وبيانات الفريق والإنجازات والبطولات.

يُقال أيضًا أن مستوى XP لن يكون قابلًا للنقل، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن الأمر.

هل يتم نقل ألتميت تيم فيفا 21 عبر أجيال المنصات المختلفة؟

إذا قمت بشراء فيفا 21 لبلاي ستيشن 4 أو Xbox one، ستكون قادرًا على متابعة التقدم في الأجيال الجديدة لهذه المنصات كبلاي ستيشن 5 وXbox Series-X.

أكدت EA Sports أن كل التقدم والمحتوى المكتسب على ألتميت تيم في اللعبة الجديدة سيكون قابلًا للانتقال بين بلاي ستيشن 4 و5، والعكس صحيح وكذلك بين أجهزة الإكس بوكس الجديدة.