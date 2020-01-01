من هم أفضل لاعبي الدوري السعودي في فيفا 21؟

نستعرض سويًا في هذا التقرير من جول قائمة أفضل اللاعبين من بطولة الدوري السعودي في لعبة فيفا 21، وما هي تقييماتهم وكيف يمكن استغلالهم؟

تُعد بطولة الدوري السعودي هي البطولة العربية الوحيدة الموجودة على لعبة فيفا 21، ولذلك فإنها تحظى بجماهيرية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودائمًا ما تكون مكانًا للتنافس بين مختلف اللاعبين.

وفي الفترة الأخيرة بات الدوري السعودي يضم عددًا من أفضل اللاعبين في المنطقة بشكلٍ عام، وباتت أغلبية الجماهير تصنفه بأنه الدوري العربي الأقوى بوضوح، نظرًا إلى حجم الإنفاق والموارد والبنية التحتية والجماهيرية العالية جنبًا إلى جنب مع كرة القدم المثيرة المقدمة على مختلف الأصعدة.

لعبة فيفا 21 تعي جيدًا هذا الأمر، والقائمون عليها قاموا بوضع تقييمات اللاعبين على أساس إسهاماتهم، وظهر في المقدمة الوافد الجديد لنادي الشباب، إيفر بانيجا، ليكون أفضل لاعب على صعيد الدوري السعودي بتقييم 83.

المزيد من الفرق

وجود بانيجا في الصدارة ليس مستغربًا، فالدولي الأرجنتيني صاحب رحلة طويلة في الأراضي الأوروبية وآخرها مع إشبيلية، وكان أحد أسباب تتويج النادي الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي منذ أسابيع قليلة، لذلك فمن المنطقي أن يتفوق على جميع اللاعبين خصوصًا مع إمكانياته الفنية الرائعة التي جعلته يُصنف كأحد أفضل لاعبي وسط الملعب في العالم في فترة من الفترات.

من جهة أخرى، أتى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب الهلال، في المرتبة الثانية بتقييم عام 80، وقدرة خاصة على التمرير بتقييم 78 تجعله ثاني أفضل ممُرر على صعيد الدوري السعودي بعد بانيجا، الذي قُيّمت قدراته التمريرة بـ84.

جوليانو، نجم النصر، كان في المرتبة الثالثة بتقييم عام 80 ولكن بخصائص أقل نسبيًا من جيوفينكو، مع تفوقه فقط في الإمكانيات البدنية بحصوله على تقييم 76 في مقابل 56 للدولي الإيطالي.

الهداف بافيتمبي جوميس أتى رابعًا بتقييم عام 80، ولكن مع قدرة على التسديد تجعله الأقوى في الدوري بتقييم 82 وقوة بدنية بلغت 74، ثم أتى بعده زميله أندري كاريلو، فيما احتل المركز السادس هداف الدوري عبد الرزاق حمدالله بتقييم عام 79.

اللاعب السعودي الأفضل في اللعبة هو النجم سالم الدوسري جناح الهلال بتقييم 74 ويأتي بعده بنفس التقييم ياسر الشهراني، ثم محمد البريك بتقييم 73.

إذا أردت وضع التشكيلة المثالية للدوري السعودي من تقييمات فيفا 21، فإنها ستكون على النحو الآتي:

جيدريوس أرلاوسكيس (الشباب)

لوكاس ليما (الأهلي) - مايكون (النصر) - إيجور روسي (الفيصلي) - محمد البريك (الهلال)

إيفر بانيجا (الشباب)

أندري كاريلو (الهلال) - جوليانو (النصر) - سيباستيان جيوفينكو (الهلال)

عبد الرزاق حمدالله (النصر) - بافيتمبي جوميس (الهلال)

من هم أفضل لاعبي الدوري الإسباني في فيفا 21؟

من هم أفضل لاعبي الدوري السعودي في فيفا 21؟