فيفا 21 ألتميت تيم: تعرف على فريق في الموسم في اللعبة

بوجود ميسي، رونالدو، وصلاح تعرف على فريق الموسم في طور ألتميت تيم بلعبة فيفا 21..

مع انتهاء الموسم الكروي، واقتراب لعبة فيفا 21 من نهايتها، يتسابق من يلعب اللعبة الشهيرة وخاصة ألتميت تيم، على تكوين أفضل وأقوى تشكيلة له في الموسم.

وشهد الموسم الحالي، العديد من الأحداث القوية في اللعبة والتي ساهمت في إصدار بطاقات جديدة وقوية لعدد كبير من اللاعبين.

ولكن لعل الحدث الأبرز بكل تأكيد هو فريق الموسم، وبعد إصدار فريق الموسم لكل دوري خلال الأسابيع الماضية، أعلنت اللعبة بشكل رسمي عن تشكيل الموسم في كافة الدوريات.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا فريق الموسم في لعبة فيفا 21

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يان أوبلاك: حارس مرمى أتلتيكو مدريد، كان واحد من أفضل الحراس في اللعبة وأصدرت له بطاقة خاصة قدرتها 96.

جواو كانسيلو: لاعب مانشستر سيتي، الذي حقق مع فريقه الدوري الإنجليزي، ووصافة دوري أبطال أوروبا، حصل على تقييم 91 في فريق الموسم.

دي فراي: مدافع إنتر الإيطالي، صدرت له بطاقة خاصة في فريق الموسم، بقدرة 92.

ثيو هيرنانديز: واحد من أفضل اللاعبين في اللعبة بطاقته في فريق 92.

بامبا: لاعب ليل الفرنسي، والذي ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري، صدرت له بطاقة قدرتها 92.

يوشوا كيميتش: متوسط ميدان بايرن ميونخ الدفاعي، طاقته في اللعبة 96 ليكون واحد من أعلى اللاعبين في مركزه.

كيفن دي بروينه: النجم البلجيكي، متوسط ميدان مانشستر سيتي بلغت طاقته في فريق الموسم 96.

برونو فيرنانديز: لاعب مانشستر يونايتد ونجمه الأول هذا الموسم، من أفضل صانعي اللعب في فيفا وصلت طاقته 96.

محمد صلاح: الفرعون المصري، وثاني هدافي البريميرليج، وصلت طاقته 96.

هاري كين: مهاجم توتنهام، وهداف البريميرليج طاقته بلغت 96.

روميلو لوكاكو: القاطرة البشرية ومهاجم إنتر، واحد من أفضل اللاعبين قوة في اللعبة وصلت طاقته 96.

كيليان مبابي: نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، واحد من أسرع اللاعبين في اللعبة طاقته بلغت 97 في فريق الموسم.

روبرت ليفاندوفسكي: هداف الدوري الألماني هذا الموسم، طاقته وصلت إلى 98.

كريستيانو رونالدو: الأسطورة البرتغالية، طاقته هذا الموسم مع يوفنتوس وصلت إلى 98.

ليونيل ميسي: البرغوث الأرجنتيني، ونجم برشلونة وهداف الدوري الإسباني هذا الموسم، طاقته وصلت إلى 98.