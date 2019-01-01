فيفا 20: ميسي، رونالدو وأفضل مهاجمي اللعبة

استطاع ليونيل ميسي التفوق على كريستيانو رونالدو في فيفا 20، ويأتي نيمار ثالثاً في الترتيب، فمن هم افضل مهاجمي الإصدار الجديد من اللعبة؟

تم الإعلان عن تقييمات اللاعبين في فيفا 20 في يوم 9 من شهر سبتمبر الحالي، وفيه استطاع ليونيل ميسي التفوق على كريستيانو رونالدو الذي يعد منافسه الأكبر والأوحد منذ زمن بعيد، قبل الإصدار الجديد المقرر له يوم 26 من نفس الشهر أفصحت شركة إلكترونيك آرتس عن أعلى اللاعبين تصنفياً في النسخة الجديدة.

حصل الأرجنتيني ميسي نجم برشلونة الإسباني على لقب أفضل لاعب في العالم في فيفا 20 بتقييم 94 ليتفوق على رونالدو الذي معدله هو 93، في العام الماضي كان تقييم الثنائي واحد وهو 94 ولكن الأسطورة البرتغالية تراجع لدرجة واحدة، ومع ذلك فهو الأفضل من حيث السرعة وقوة التسديد.

لن يتواجد كريستيانو رونالدو مع فري يوفنتوس في النسخة الجديدة من لعبة فيفا، وذلك لأن حقوق الصور في الدوري الإيطالي حصرية لشركة كونامي، لذا سيتم تسجيله في فري بيمونتي كالتشيو.

حصل نيمار على تقييم 92 للعام الرابع على التوالي، متخلفاً عن الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مرة أخرى، وأرتقى هازارد للمركز الرابع بتقييم 91 متفوقاً على مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، الذي أرتقى إلى معدل 90 بعد أن فاز مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

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يحتفظ النجمان سيرجيو أجويرو الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وكذلك هاري كين مهاجم توتنهام صاحب أعلى تقييم للاعب إنجليزي في اللعبة بمعدل 89، في نفس الفئة مع أنطوان جريزمان، روبيرت ليفاندوفيسكي، كيليان مبابي ولويس سواريز.

انخفض تقييم المهاجم الأوروجوياني من 91 في العام الماضي إلى 89، في حين أن مبابي مهاجم باريس سان جيرمان قد ارتفع معدله في اللعبة من 87 إلى 89، في حين أن ليفاندوفيسكي قد هبط بمعدل درجة واحدة فقط ليصبح 89 بدلاً من 90.

أرتقى تقييم رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي من 85 إلى 88 في رد فعل متوقع على موسمه الرائع مع الفريق في العام الماضي، وهو في نفس فئة كل من أوباميانج لاعب أرسنال، كافاني مهاجم باريس سان جيرمان والسنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي والذي ارتفع تقييمه من 86 إلى 88.

يتبعهم الفرنسي كريم بنزيما الذي قدم موسماً جيداً مع ريال مدريد في العام الماضي ليصبح تقييمه 87 بدلاً من 86 وينضم إليه كل من الكوري الجنوبي هيون مين سون لاعب توتنهام الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وثنائي نابولي ميرتينز وإنسيني وكذلك بالإضافة إلى بيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي.

حصل فيرمينو على تقييم 86 في نفس المرتبة مع روبيرتو فيرمينو زميله السابق في ليفربول، برفقة كل من أنخيل دي ماريا، تشيرو إيموبيلي، أليكساندر لاكازيت وليروي ساني.

حصل روميلو لوكاكو الذي انتقل للإنتر قادماً من مانشستر يونايتد هذا الصيف في صفقة قياسية على تصنيف 85 في نفس الفئة مع كل من ماورو إيكاردي المنضم حديثاً لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

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فيفا: أفضل المهاجمين في اللعبة