فيفا 20: ميسي، بيانيتش وأفضل مسددي الركلات الحرة في اللعبة

يمتاز العديد من اللاعبين بقدرتهم على تنفيذ الضربات الحرة ببراعة كبيرة في فيفا 20 ويتواجد كلا من ميسي وبيانيتش على رأس هذه القائمة، فمن هم البقية؟

أبانوب صفوت

تعتبر الضربات الثابتة سلاحاً هاماً في كرة القدم الحديثة حيث تعتبر بمثابة فرصة سانحة للمستضعفين في العبة من أجل استغلالها وتسجيل الأهداف، على هذا النحو من المناسب أن تكون مثل هذه السيناريوهات حيوية في فيفا 20 حيث يمكن للركلة الحرة المباشرة المثالية أن تطلق العنان للجوء للدفاع العنيد.

يوجد 20 لاعباً يتمتعون بتنصيف دقة تنفيذ الركلات الحرة المباشرة والذي يبلغ تقييم 87 أو أعلى، مما يجعلهم من الأبرز في تلك الجزئية في الإصدار الجديد ومن المهم جداً معرفتهم لأن الاعتماد عليهم قد يصنع الفارق أكثر من مرة بسبب جودتهم العالية في التسجيل من هذه اللعبات.

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي القائمة بتقييم 94 بعد أن حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 من قبل الفيفا، ولم تتأثر صفاته في اللعبة من قبل شركة إلكترونيك آرتس، ليصبح البرغوث هو أبرز مسدد للركلات الحرة المباشرة في فيفا 20.

هناك انخفاض في تقييم أصحاب المركز الثاني مثل البوسني ميراليم بيانيتش والذي يشارك في الإصدار الجديد مع فريق بيمونتي كالتشيو بسبب امتلاك كونامي لحقوق التسمية الحصرية ليوفنتوس، ويأتي من بعده الإيطالي سباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي بتقييم 92.

يعتبر إنيس باردي هو الوحيد الذي يملك تقييم ثابت وهو 91، يلعب النجم المقدوني حالياً مع فريق ليفانتي وكان قد أظهر قدراته المميزة في الضربات الثابتة في الدوري الإسباني في أكثر من مناسبة، ومن بعد هناك روبيرت سكوف موهبة هوفينهايم، هاكان تشالهانوجلو لاعب ميلان، وباريخو قائد فالنسيا وتقييمهم جميعاً هو 90.

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يعتبر وارد بروس لاعب وسط ساوثامبتون هو الأول من بين نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يتواجدوا في القائم بتقييم 89، وفي نفس الفئة هناك أيضاً بلاتنهارت لاعب هيرثا برلين.

وبالنسبة للدوري الفرنسي فهناك أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان وممفيس ديباي مهاجم ليون وفي نفس الترتيب هناك باولو ديبالا لاعب بيمونتي كالتشيو وكولاروف ظهير أيسر روما بتقييم 88.

هناك 7 لاعبيين تصنيفهم في اللعبة هو 87 ويأتي في مقدمتهم الثنائي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان والويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الذي أثار الكثير من الجدل هذا الصيف وكان قريباً من الرحيل عن الملكي قبل أن يقرر زيدان في نهاية المطاف الإبقاء عليه.