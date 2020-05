كيف تلعب فيفا 20؟ دليلك الكامل لمعرفة اللعبة

إذا لم تكن من محترفي لعبة فيفا 20، فهذا المقال لك. اكتشف بالضبط ما هو الأوضاع في FIFA 20 وكيف تلعب لعبة كرة القدم الأكثر مبيعًا في العالم؟

فيفا 20 هي أكبر نسخة من سلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة التي تنتجها إلكترونيك آرتس حتى الآن، ولديها الكثير من أوضاع الألعاب المختلفة للحفاظ على ترفيه اللاعبين لمدة طويلة.

بالنسبة للجدد على FIFA 20، قد يبدو هذا أمرًا شاقًا بعض الشيء، ولكن هنا دليل كامل للمبتدئين يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته للبدء في إتقان اللعبة.

إن عناصر التحكم الأساسية في FIFA 20 بسيطة للغاية للتعامل معها.

باستخدام الإعدادات الأصلية في الهجوم، فإن X للتمريرة القصيرة، والدائرة للتسديد، والمربع للتمريرة الطويلة والمثلث للكرات البينية في بلايستيشن PS4.

أما إذا كنت تلعب من خلال إكس بوكس Xbox، فإن A للتمريرة القصيرة، B للتسديد، X تمريرة طويلة وY للتمريرات البينية.

إن معرفة هذه الخيارات الأربعة فقط تكفي لتسجيل نقاط والفوز بالمباريات، خاصة في المستويات الأقل صعوبة إذا كنت تلعب ضد الكمبيوتر.

الدفاع مشابه حيث يمكنك الحصول عليه باستخدام أربعة خيارات تحكم أساسية فقط أيضًا - X / A للضغط، دائرة / B للتدخل، مربع / X للإنزلاق و L1 / LB أو العصا اليمنى لتبديل اللاعب.

يعد التعامل في الوقت المناسب والقدرة على تبديل اللاعبين بشكل صحيح أهم جانبين للدفاع وسيسمح لك بإيقاف معظم الأهداف، حتى في المستويات الصعبة وعند اللعب عبر الإنترنت.

يمكنك رؤية قائمة كاملة من عناصر التحكم في قائمة "إعدادات وحدة التحكم" في شاشة القائمة الرئيسية أو في الإعدادات عند إيقاف اللعبة مؤقتًا.

يمكنك أيضًا استخدام هذا للتبديل بين تخطيطات الأزرار مثل "Classic" و "Alternate" إذا كنت قد لعبت بي إي إس وتفضل Square / X للتسديد.

واحدة من أفضل الطرق لتعلم عناصر التحكم في فيفا 20 هي لعب الوضع التدريبي، والتي ستعلمك جميع جوانب اللعبة بما في ذلك الحركة، المراوغة، التمريرة الأرضية، التسديد، العرضيات، التدخل والتعامل بالانزلاق. لك كل جانب باستخدام العديد من الألعاب التعليمية الفردية لكل منها.

تقدم FIFA 20 مجموعة متنوعة من الطرق للعب اللعبة، يمكن الوصول إليها جميعًا من القائمة الرئيسية، باستخدام الأزرار الاتجاهية أو العصا اليسرى للتحرك بين المربعات.

ينقلك Kick Off مباشرة إلى مباراة باستخدام أي فريقين في اللعبة، ولكن لديه أيضًا العديد من الخيارات الأخرى بما في ذلك مباريات قواعد البيت، ومباريات فولتا، بالإضافة إلى البطولات ونهائيات الكؤوس بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

الوضع الوظيفي هو وضع اللعب الأكثر شيوعًا في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وهو يسمح لك بالحصول على مهنة مدرب أو مهنة اللاعب.

يمكنك تولي مسؤولية النادي وإدارة مبارياته والاستكشاف والتحويلات والتدريب والمزيد، وفي Player Career ، يمكنك التحكم في لاعب واحد فقط، وتطوير مهاراته وقدراته بالإضافة إلى الانتقال بين الأندية والاستدعاء دوليًا.

كان فيفا آلتيميت تيم Ultimate Team هو الجزء الأكبر من اللعبة لسنوات عديدة، حيث يتيح للاعبين بناء تشكيلة الأحلام، والجمع بين لاعبين من أندية ودوريات ودول مختلفة في فرقة واحدة. يمكن العثور على اللاعبين في حزم يتم شراؤها من المتجر أو يتم الحصول عليها في سوق الانتقالات.

وضع الفولتا Volta هو الإضافة الرئيسية الجديدة لفيفا 20، وحل محل وضع القصة، وهو وضع مشابه لفيفا ستريت FIFA Street التي كانت تصدر من من 2005 إلى 2012.

وضع Kick Off هو أسهل طريقة للبدء في فيفا 20 ، باستخدام خيار Classic Match، وهي مباراة ودية مع خيار الوقت الإضافي و / أو ضربات الجزاء إذا انتهت الأشواط الإضافية بالتعادل.

يمكنك اختيار أي فريقين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفرق الدولية والفرق النسائية.

يمكنك أيضًا لعب ألعاب فردية صغيرة في مباريات ودية فولتا، نهائيات كأس لمرة واحدة، مواجهة من مباراتين ذهابًا وإيابًا أو سلسلة الأفضل حيث يكون أول لاعب يفوز بقدر معين من المباريات هو البطل.

هناك أيضًا مجموعة متنوعة من ألعاب House Rules، والتي هي نفس مباراة Kick Off العادية ولكن مع بعض الاختلافات المثيرة أو الصعبة.

خيارات قواعد البيت الخمسة هي: المدى البعيد، البقاء، وضع الألعاب الهوائية، من الأول إلى، بدون قواعد، المقايضات، ملك الجحيم والكرة الغامضة.

يعني المدى البعيد أن جميع الأهداف المسجلة من خارج منطقة الجزاء تعتبر بهدفين، أما البقاء Survival يعني أن كل فريق يخسر لاعبًا في كل مرة يسجل فيها، وفي Headers & Volleys تُحسب فقط الأهداف بالرأس والكرات العالية وضربات الجزاء والركلات الحرة كأهداف: لا يُسمح بأي أهداف أخرى.

وضع الأول إلى First To يتم فيه تحديد عدد أهداف معين؛ أول لاعب يصل إلى هذا العدديفوز، أما وضع لا توجد قواعد No Rules فيعني أنه لا تحتوي المباراة على أخطاء ولا بطاقات ولا تسلل.

Swaps هو وضع جديد في FIFA 20 ، حيث يتبادل الفريقان عددًا صغيرًا من اللاعبين، يرتدي هؤلاء اللاعبون ثوب فوق قمصانهم ولديهم قدرة أكبر على التحمل من بقية الفريق. يتم تبديل اللاعبين الثلاثة بشكل عشوائي، لذا يمكنك تبديل لاعبك المتوسط ​​بمهاجم النجوم.

King of the Hill هو إضافة جديدة أخرى، حيث يمكنك شحن مضاعف هدف من خلال الاحتفاظ بحيازة الكرة في منطقة معينة. احتفظ به داخل هذا المستطيل لبضع ثوانٍ ويمكنك تعزيز المضاعف الخاص بك، بحيث يحسب كل هدف كهدفين أو ثلاثة. تقل هذه الشحنة بمرور الوقت، لذلك ستحتاج إلى إعادة الحيازة إلى مستطيل لإعادة الشحن.

Mystery Ball هي لعبة القاعدة الجديدة الثالثة المضافة إلى فيفا 20 ، حيث يتم تطبيق المكافآت العشوائية أثناء المباراة. تتضمن هذه المكافآت ترقيات السرعة وترقيات التسديد وزيادة في قدرة التمرير وترقيات المراوغة ومضاعفة الهدف حيث يتم احتساب جميع الأهداف إما هدفين أو ثلاثة أهداف.

يحتوي كارير مود في فيفا على خيارين رئيسيين: مدرب ولاعب.

يتيح لك أولها السيطرة على أي ناد في اللعبة، وتعيين الكشافة، وتقديم عروض الانتقال للاعبين، والاتفاق على العقود، والتحكم في تنمية الشباب وتولي مسؤولية المباريات.

قبل كل مباراة يمكنك ضبط تشكيلتك ثم إما أن تجعل اللعبة تحاكي المباراة أو تلعبها كمباراة عادية في FIFA 20.

تم تحديث المؤتمرات الصحفية والتكتيكات في فيفا 20 من فيفا 19، في حين أن قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وجوائز أخرى أصبح لها رسوم متحركة جديدة.

يسمح لك Player Career بالتحكم في لاعب واحد - إما محترف تم إنشاؤه أو محترف حالي، ويمكنك أن تشق طريقك للأعلى من منافسات الدوري الأدنى، وتطوير صفاتك ومهاراتك من خلال التدريب والمباريات واللعب في النهاية لأفضل الأندية وحتى فريقك الوطني. في نهاية حياتك المهنية، يمكنك بعد ذلك الاستمرار كمدرب، وتحويل لعبتك إلى المدرب.

في الوضع الوظيفي، يتطور اللاعبون من تقييم قدرتهم الحالية إلى تقييم محتمل، مما يعني أن العديد من المواهب الشابة في اللعبة يمكن أن تتطور إلى نجوم.

فيفا آلتيميت تيم هو الجزء الأكبر والأكثر شعبية في FIFA 20.

يسمح لك بإنشاء Ultimate Team الخاص بك، والجمع بين لاعبين من دول أو بطولات مختلفة وحتى تضمين بعض رموز اللعبة مثل بيليه ودييجو مارادونا.

تبدأ مع فريق من اللاعبين البرونزيين العشوائيين (اللاعبين الذين تقييمهم 64 أو أقل) ، ولكن يمكنك كسب عملات معدنية لشراء مواهب أفضل من خلال لعب المباريات واستكمال الأهداف وتداول اللاعبين في سوق الانتقالات.

يمكن العثور على لاعبين جدد أيضًا في الحزم المشتراة من المتجر. يمكن شراء الحزم باستخدام عملات معدنية داخل اللعبة أو أموال حقيقية.

على مدار العام ، يتم إطلاق لاعبين خاصين جدد من خلال العروض الترويجية مثل Ultimate Scream في عيد الهالوين و FUTmas في فترة أعياد الميلاد والكريسماس، بالإضافة إلى فريق العام وفريق الأسبوع وفريق الموسم.

يتوفر هؤلاء اللاعبون عبر الحزم وفي سوق الانتقالات، بينما يمكن كسب اللاعبين الآخرين من تحديات بناء التشكيلة (SBCs) أو الأهداف الأسبوعية.

SBCs هي تحديات حيث يمكنك تداول فريق من 11 لاعبًا مقابل حزم خاصة أو لاعبين تم ترقيته، مثل بطاقات لاعب الشهر. الأهداف الأسبوعية هي مهام داخل اللعبة حيث يكمل إكمال عدد من المهام المحددة مكافأة على سبيل المثال يسجل أربعة أهداف مع لاعبين إيطاليين لكسب حزمة.

الألعاب في FUT متاحة عبر الإنترنت أو بدونه، مع وضع عدم الاتصال الرئيسي هو Squad Battles، حيث تلعب مع ما يصل إلى 40 فرقة عشوائية بالإضافة إلى فريق الأسبوع وفرقة المشاهير الخاصة كل أسبوع. تكسبك ممارسة الألعاب نقاط Squad Battles التي تكسب بعد ذلك مكافآت من الحزم والقطع النقدية في نهاية كل أسبوع.

الأنماط الرئيسية عبر الإنترنت في Ultimate هي Divisions Rivals وأبطال FUT (المعروف أيضًا باسم دوري الـ48 ساعة). Divisions Rivals يشبه Squad Battles، ولكن يمكنك لعب العديد من الألعاب كما تحب كل أسبوع لكسب مكافآت أفضل. يمكنك أيضًا كسب نقاط كافية كل أسبوع للتأهل إلى أبطال FUT ، والذي يبدأ من الجمعة إلى الأحد. في FUT Champions، تلعب حتى 30 مباراة عبر الإنترنت. المزيد من الانتصارات يمنحك مكافآت أكبر، بما في ذلك لاعبي فريق الأسبوع المضمونين.

يمكنك أيضًا تشغيل FUT Draft بلا إنترنت وعبر الإنترنت. يتضمن هذا صياغة فريق لكل موقع على حدة من العديد من أفضل البطاقات في اللعبة، بما في ذلك رموز ICONs وتشكيلة العام. بالنسبة للعديد من لاعبي فيفا 20 ، فإن FUT Draft هي أفضل فرصة لإنشاء فريق يضم أفضل اللاعبين في اللعبة.

وضع الفولتا هو التحديث الكبير للعبة FIFA 20. إنه وضع قصة جديد حيث تسافر في جميع أنحاء العالم تلعب ثلاث مباريات بثلاثة لاعبين أو أربعة أو خمسة من فريقك في الساحات الداخلية والخارجية أيضًا كما في ملاعب الشوارع. إنه يحاول إحياء لعبة فيفا ستريت FIFA Street القديمة ، باستخدام ميكانيكا لعبة فيفا 20 العادية ولكن مع تركيز كبير على الحيل والمهارات.

يمكنك لعب مباريات Volta الفردية في وضع Kick Off ، لكن مهمة الفولتا الحقيقية تكمن في وضع القصة، بدءًا من الهواة المتواضعين وبناء تقييماتك ومهاراتك وحتى جمع الزي عن طريق اللعب في البطولات والفوز بها.

وصل دوري أبطال أوروبا إلى فيفا 19 وتم تحسينه هذا الموسم. متضمن في كارير مود، يمكنك أيضًا أن تلعبها كمنافسة قائمة بذاتها باستخدام أي فريق من أوروبا - وهذا يعني أنه يمكنك أن تأخذ فريقًا لالا يلعب في الدرجة الأولى في بلده مثل هدرسفيلد وتتغلب على الكبار مثل برشلونة وباريس سان جيرمان وتجعله الفريق الأفضل في أوروبا.

البطولات المرخصة الأخرى متاحة أيضًا للعب كمسابقات قائمة بذاتها، بما في ذلك الدوري الأوروبي وكوبا ليبرتادوريس وكوبا سوداميريكانا والعديد من المسابقات المحلية مثل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس ألمانيا. يمكنك لعب البطولة بأكملها أو نهائي الكأس فقط، مع عرض الكأس والموسيقى والعلامات التجارية الرسمية.

Pro Clubs هو وضع لعبة 11 مقابل 11 حيث يتحكم كل لاعب في لاعب واحد فقط، وهو برنامج Virtual Pro مخصص يمكنك تصميمه وتسميته كيفما تشاء. يبدأ هؤلاء المحترفون بالإحصاءات والمهارات والسمات الأساسية ولكن يمكن تطويرها من خلال لعب المزيد من المباريات.

يمكنك إما اللعب في ألعاب مندمجة حيث تكون شريكًا لمستخدمين عشوائيين من جميع أنحاء العالم أو الانضمام إلى نادٍ للتنافس في بطولات الدوري والكؤوس مع الأصدقاء عبر الإنترنت. إذا كان أقل من 11 شخصًا في فريق، فسيتم التحكم في اللاعبين الآخرين بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أنه حتى لاعبين يمكنهما إنشاء نادي Pro خاص بهما.