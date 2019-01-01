فيفا 20 | فان دايك، راموس وأفضل المدافعين في FIFA 20

تصدر الهولندي فان دايك قائمة المدافعين الأعلى تقييماً في لعبة فيفا 20، بعد موسمه الرائع مع ليفربول والذي فاز فيه بأفضل لاعب في إنجلترا وأوروبا

كشفت شركة إلكترونيك آرتس عن تصنيفاتها للاعبين في فيفا 20 المنتظر إصدارها في جميع أنحاء العالم بنهاية الشهر الحالي وتحديداً يوم 26 سبتمبر، وبالنسبة للمدافعين فقد تصدر الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي القائمة بتقييم 90 ليتواجد في المركز التاسع في القائمة الكاملة.

لا يعتبر ترتيب مدافع ساوثامبتون السابق في اللعبة مفاجأة بعد الموسم المذهل له مع الريدز بعد أن قاد الفريق إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وحاز على جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك الأفضل في أوروبا مما يجعله مرشحاً فوق العادة للفوز بالكرة الذهبية على حساب رونالدو وميسي.

يأتي جورجيو كيليني الذي تم تسجيله في فريق بيمونتي كالتشيو بسبب صفقة الحقوق الحصرية بين يوفنتوس وكونامي بتقييم 89 ليحتفظ بنفس مركزه في العام الماضي، وينضم إليه في نفس الفئة كلا من السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي وسيرجيو راموس قائد ريال مدريد.

حصل دييجو جودين الذي انتقل للإنتر هذا الصيف قادماً من أتلتيكو مدريد على تقييم 88 في نفس الترتيب مع جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني بعد أن كان تصنيفه في العام الماضي هو 87 فقط.

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يتساوي ثنائي توتنهام يان فيرتونخين وتوبي ألديرفايريلد في الحصول على تقييم 87 برفقة كل من ماتس هوميلس لاعب بروسيا دورتموند، جوردي آلبا ظهير أيسر برشلونة، إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي وتياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان، حصل كل هؤلاء المدافعين على نفس تقييمهم باستثناء لابورت الذي ارتفع تصنيفه بعكس هوميلس الذي هبط تقييمه.

يأتي بعدهم كل من جوشوا كيميتش ظهير أيمن بايرن ميونخ، صامويل أومتيتي لاعب برشلونة، ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس وماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان وتقييمهم جميعاً هو 86.

ارتفع تقييم أندرو روبيرتسون ظهير أيسر ليفربول من 83 إلى 85 بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مع الريدز مؤخراً، وينضم إليه في نفس الفئة كلا من فاران لاعب ريال مديد وماتييس دي ليخت مدافع يوفنتوس حالياً وأياكس سابقاً والذي قاد الفريق الهولندي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخروج أمام توتنهام بسيناريو محبط.

وينضم إليهم مجموعة أخرى وهم دافيد آلابا ظهير أيسر بايرن ميونخ، أليكس ساندرو لاعب بيمونتي كالتشيو، خوسيه ماريا خيمينيز صخرة دفاع أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى نيكولاس سولي لاعب بايرن ميونخ، كوستاس مانولاس مدافع نابولي الجديد والبرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد.

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أفضل المدافعين في لعبة فيفا 20