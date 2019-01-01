فيفا 20: رونالدو، نيمار واللاعبون أصحاب مهارات 5 نجوم في FIFA 20

يمتلك بعض اللاعبين خمسة نجوم في ما يتعلق بالمهارة في لعبة فيفا وأبرزهم على الإطلاق رونالدو وثنائي باريس سان جيرمان مبابي ونيمار، فمن هم البقية؟

أبانوب صفوت

من المقرر أن يكون اللاعبين المهاريين في فيفا 20 سلاح هام لمن أتقنوا تعقيدات اللعبة بسبب إدمانهم الشديد لها، وهذه المجموعة المختارة في هذا التقرير هم أمهر اللاعبين في النسخة الجديدة والقادرين على فعل أصعب الخدع والحركات والتي من شأنها أن تخترق أصعب الدفاعات.

يتم تقسيم المهارات الفردية في فيفا 20 إلى عدة مستويات، ويتم تقييمها من خمس نجوم إلى نجمة واحدة، مع تصنيف اللاعبين بحسب قدراتهم الفنية وجودتهم، هذا ما يمنح المستخدمين من التعامل مع تشوبو موتينج وكأنه نيمار أو مبابي مثلاً، وكذلك لا يجوز استخدام لويس دانك مدافع برايتون مثل الهولندي فان دايك أفضل لاعب في أوروبا.

تحتوي القائمة على بعض اللاعبين المعروفين مثل رونادو، بوجبا، ونيمار والذين اعتادوا على إظهار مهاراتهم كلما أتيحت الفرصة ولو في كل أسبوع، وهناك أيضاً بعض الأسماء المجهولة مثل جراي ماكاي ستيفن لاعب نيويورك سيتي وهو أحد اللاعبين الذي لا تتطابق قدرتهم على المراوغة مع المستوى العام لهم.

في الجدول التالي جميع اللاعبين الذي تم تصنيفهم على أنهم يتمتعون بمهارات فائقة من خمسة نجوم، وهم القادرين على القيام بأفضل الخدع الموجودة في النسخة الجديدة.

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اللاعب النادي التقييم كريستيانو رونالدو بيمونتي كالتشيو "يوفنتوس" 93 نيمار باريس سان جيرمان 92 كيليان مبابي باريس سان جيرمان 89 بول بوجبا مانشستر يونايتد 88 تياجو ألكانتارا بايرن ميونخ 87 أنخيل دي ماريا باريس سان جيرمان 86 فيليبي كوتينيو بايرن ميونخ 86 مارسيلو ريال مدريد 85 رياض محرز مانشستر سيتي 84 ممفيس ديباي ليون 84 جادون سانشو بروسيا دورتموند 84 دوجلاس كوستا بيمونتي كالتشيو 84 عثماني ديمبيلي برشلونة 84 ويلفريد زاها كريستال بالاس 83 ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 83 خوان كوادرادو بيمونتي كالتشيو 83 فيدريكو بيرنارديسكي بيمونتي كالتشيو 83 ستيفان الشعراوي شانجهاي شينوا 82 شيردان شاكيري ليفربول 82 جيلسون مارتينس موناكو 82 كوينسي بروميس أياكس 82 مارلوس شاختار دونيستك 82 دافيد نيريس أياكس 81 خيسوس كورونا بورتو 81 كواريسما بشكتاش 81 جواو فيلكس أتلتيكو مدريد 80 إيجانسيا بياتي مونتريال إمباكت 80 ناني أورلاندو سيتي 80 آلان سانت ماكسمين نيوكاسل يونايتد 79 فينسيوس جونيور ريال مدريد 79 مارتن أوديجارد ريال سوسيداد 78 إلييرو إليا باشاك شهير 77 أمين حارث شالكة 76 كارلوس فيلانويفا الاتحاد السعودي 76 لوسيانو أكوستا دي سي يونايتد 76 ماتياس فيرنانديز جونيور دي بارانكويلا 75 يانيك بولاسي إيفرتون 75 سام لارسون فينورد 75 آيدن ماكجيدي سندرلاند 73 فريد بولاية ميتز 73 ألكساندرو ماكسيم ماينتس 73 جوردان بوتاكا سانت ترويدن 71 ريكاردو كيشنا لاتسيو 71 تشاناثيب سونجكراسين هوكايدو كونسادول سابورو 71 إدريس فتوحي الحزم السعودي 70 جاري ماكاي ستيفن نيويورك سيتي 69 إلسينهو فيلاديفيا يونيون 68 ياسين بن المهني سكونثورب يونايتد 58

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