"فيفا يعلنها: الهلال يشارك في كأس العالم للأندية ممثلًا عن آسيا"

الهلال سيشارك بالمونديال للمرة الثانية على التوالي

يعلن جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مشاركة نادي الهلال في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، ممثلًا عن قارة آسيا.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الأربعاء، عن أن الاتحاد الدولي "فيفا"، أخطر نادي ريال مدريد، بأن بطولة كأس العالم للأندية، ستقام خلال شهر فبراير المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكشف برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن، عن أن إنفانتينو سيُعلن من العاصمة القطرية الدوحة، تفاصيل كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل.

وأضاف البرنامج، أن نادي الهلال سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية، ممثلًا عن قارة آسيا، وسيتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي أيضًا.

وتوج نادي الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، ليشارك في المونديال الذي أقيم في الإمارات في شهر فبراير الماضي، ولم يتم تحديد بطل النسخة الحالية من البطولة الآسيوية، ليتم الاستقرار على الفريق السعودي لتمثيل القارة الصفراء بصفته حاملًا للقب.