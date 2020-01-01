فيفا يطالب بالاحترام ردًا على تغريدات ترامب

رد صارم من الاتحاد الدولي لكرة القدم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يواجه هجومًا شرسًا في الوقت الحالي بسبب حادثة مقتل جورج فلويد.

وكان ترامب قد قام بكتابة تغريدات تفيد بأنه سيتوقف عن مشاهدة كرة القدم في حال استمر اللاعبون بالجلوس على ركبتيهم ودعم جورج فلويد بهذه الطريقة.

وحول ذلك، رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذه التغريدات مطالبًا بالتسامح والاحترام المتبادل والسير وراء الفطرة السليمة في أعقاب هذه الأحداث.

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ويطالب ترامب بإبعاد كرة القدم عن السياسة، حيث أن قضية جورج فلويد سبقها تمرد قائد منتخب أمريكا للسيدات ميجان رابينو على رئيس البلاد ورفض مقابلته.

وعلى إثر ذلك، أقر بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يدعو بشدة للتسامح والاحترام المتبادل والفطرة السليمة عند مناقشة مثل هذه الأمور المهمة.

وأكد فيفيا أنه لديه نهج يدعو إلى عدم التسامح إطلاقًا مع جميع حوادث وأشكال التمييز في كرة القدم، على النحو المبين في نظام الاتحاد الدولي الأساسي والذي يقول لا للعنصرية والعنف.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أشاد بما قام به لاعبو البوندسليجا من دعم لضحايا العنصرية واحتفالات تضامنية مع قضية جورج فلويد.

وردًا على تغريدة ترامب، ذكر فيفا أن موقف إنفانتينو من حقوق اللاعبين في التعبير عن أنفسهم ضد العنصرية والتمييز والعنف تم تحديده بوضوح قبل أسبوعين ولم يتغير.

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وكان إنفانتينو قد قابل ترامب سابقًا في حفل عشاء خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا مطلع العام الحالي، واجتمع أيضًا معه كجزء من مناقشة ملف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026.