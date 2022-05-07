فيفا يرد رسميًا على طلب الجزائر إعادة مواجهة الكاميرون في تصفيات المونديال

رد فيفا رسميًا على طلب الجزائر إعادة مباراة الكاميرون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وقد نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم خطاب نظيره الدولي عبر حسابه على فيسبوك.

الخُضر خسروا المواجهة الحاسمة مع الأسود بفارق الأهداف خارج الملعب، إذ انتصروا ذهابًا في الكاميرون بهدف وخسروا على ملعبهم في البليدة بهدفين لهدف في سيناريو درامي قاسً جدًا خلال الأشواط الإضافية.

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واشتكى الاتحاد الجزائري من تعرضه للظلم بواسطة الحكم باكاري جاساما، وطالب بإعادة مباراة الإياب لتضمنها أخطاءً واضحة وظلم كبير وقع على منتخب محاربي الصحراء، لكن فيفا كان خلال رده أن قرارات الحكم تم مراجعتها جيدًا من حكام الفيديو.

الاتحاد الجزائري نشر رد فيفا، والذي جاء فيه "نأسف لأنه – وفقا لِتقديركم – يُمكن أن يكون لِقرارات الحكام تأثيرًا سلبيًا على مسار المباراة. لقد لاحظنا جيّدا العناصر التي تضمّنتها رسالتكم، ويُمكننا بِالفعل أن نضمن أن جميع الحوادث التي وقعت أثناء المباراة قد تمّ فحصها بِعناية من قبل حكام الفيديو (فار)، وفقا لِقوانين اللّعبة وبروتوكول مساعدي الحكم بِالفيديو".

لجنة الانضباط في فيفا كانت قد اتخذت قرارًا بفرض غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لشغب جماهيره خلال المباراة، وقد أوضح صالح باي عبود المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الجزائري أن تلك العقوبة ليست لها علاقة بشكواهم ضد الحكم وطلبهم إعادة المباراة، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام هي المسؤولة عن تلك الشكوى وليس الانضباط.

وقد أوضحت مصادر صحفية بينها موقع "وين وين" القطري أن شكوى الجزائر لم يتم البت فيها بالفعل، موضحة أن القرار بشأنها سيتخذ خلال النصف الثاني من شهر مايو.

يُشار إلى أن نهائيات كأس العالم ستنطلق في الملاعب القطرية الـ21 من نوفمبر القادم وستتواصل حتى المباراة النهائية في الـ18 من ديسمبر المقبل والذي يُصادف اليوم الوطني لدولة قطر.