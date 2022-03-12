"فيفا" يدرس تغييرًا جديدًا في كأس العالم 2026.. والقرار بعد مونديال قطر

نسخة كندا والولايات المتحدة والمكسيك في 2026 ستشهد تطورات فارقة في تاريخ كأس العالم

بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في 2017 أن نسخة كأس العالم 2026 سيتأهل إليها 48 منتخبًا، يبدو أن هناك تغييرًا آخر في شكل البطولة يتم طبخه على نار هادئة.

بالشكل الذي تم الإعلان عنه، فقد كان "فيفا" يرى أن يتم تقسيم المنتخبات الـ48 في 3 مجموعات تتكون الواحدة من 16 فريقًا.

التغيير الذي تتحدث عنه صحيفة "ماركا" في الوقت الراهن يقضي بأن يتم تقسيم المنتخبات المتأهلة في 12 مجموعة تتكون الواحدة من 4 مجموعات، ويتأهل من كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني لتكتمل العدة في الدور الثاني 24 منتخبًا.

ثم تتم إضافة 8 فرق أصحاب أفضل مركز ثالث إلى الـ 24 منتخبًا، ويبدأ دور الـ32، ومنه إلى ثمن النهائي ثم ربع النهائي ثم المربع الذهبي ثم النهائي.

ومن المتوقع أن يدرس "فيفا" هذا الاقتراح الذي يأتي بضغط من وسائل الإعلام الإنجليزية وفقًا لـ"ماركا" في أعقاب انتهاء كأس العالم قطر 2022.