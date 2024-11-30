كامب نو يدخل المعركة .. فيفا يعطي تقييمه النهائي لملف إسبانيا والبرتغال والمغرب بمونديال 2030

3 ملاعب فقط استوفت المتطلبات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل التقييم الخاص بالدول المنظمة لبطولة كأس العالم 2030 وهي المغرب والبرتغال وإسبانيا.

من المعروف حتى الآن أن هذه الدول هي الوحيدة في السباق، ولكن يجب أن تخضع البطولة لعملية الترشيح الخاصة بأي مونديال، وسيتم الإعلان عن الأمر رسميًا في 11 ديسمبر في المؤتمر الاستثنائي للفيفا.

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن الدول المذكورة حصلت على 4.2 من 5 من حيث المقدرة على تنظيم كأس العالم بالشكل المطلوب، مع انتظار البت في بعض الأمور الأخرى التي لم تحصل على الموافقة النهائية، ومنها الملاعب وكذلك المتطلبات القانونية والإطار التعاقدي.

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وبالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد أسماء الملاعب الثلاثة التي استوفت المتطلبات كأماكن محتملة للمباراة النهائية والافتتاحية، وهي سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، الدار البيضاء في المغرب وهو الأكبر، وأخيرًا كامب نو الذي لا يزال يسعى برشلونة لإعادته للصورة بعد التجديدات.

وقال تقرير الاتحاد الدولي بقيادة رئيسه جياني إنفانتينو:"قررنا أن الدول المرشحة تلبي المتطلبات اللازمة، كما تجاوزوا الحد الأدنى من الشروط التنظيمية في التقييم الفني لكأس العالم 2030، لذلك نرغب في إحالة الترشيحات إلى كونجرس فيفا القادم لانتخاب الاتحادات المضيفة للمونديال بالتصويت".

جدير بالذكر أن التقرير شمل أيضًا الموافقة على الملف التنظيمي لكل من الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي الحاصل على 3.5 من 5، وذلك لاستضافة مباريات الاحتفال بالذكرى المئوية للاتحاد الدولي على هامش المونديال.