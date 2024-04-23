بعد تحذير الفيفا.. تحرك حكومي لإنقاذ سمعة الكرة الإسبانية!

"ندرك تمامًا الوضع الحالي"

أكدت وزيرة التعليم والرياضة الإسبانية، بيلار أليغريا، أن الحكومة "ستعمل بمسؤولية لضمان الاستقرار المؤسسي في اتحاد كرة القدم"، في ظل الأزمات الكبرى التي تحاوطه واتهامات الفساد المالي والإداري.

وقالت "بيلار" في كلمة بمجلس الشيوخ، إن الحكومة "ستتصرف بصرامة وجدية، لكن دائمًا وفق القانون، في مواجهة الوضع المقلق للغاية، الذي يعاني منه الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وأضافت: "الأمور يجب أن تتم بشكل جيد، والحكومة ستتصرف بمسؤولية، لضمان الاستقرار المؤسسي داخل الاتحاد، لأن هذا أيضًا ما يطلبه الاتحادان الدولي (FIFA) والأوروبي (UEFA)".

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وختمت: "نحن ندرك تمامًا أن الوضع الحالي قد يضر بسمعة الرياضة في بلدنا، وخاصة كرة القدم، لدينا 3 أحداث أساسية (اليورو والأولمبياد ومونديال 2030)، وستعمل الحكومة حتى تحقق إسبانيا النجاح".

يشار إلى أن "فيفا" و"يويفا" كشفا في بيان مشترك، أنهما "تابعا عن كثب الأحداث الأخيرة في الاتحاد الإسباني بقلق شديد، كما اجتمع ممثلون عنهما مع (لاليجا) لبحث وضعه".