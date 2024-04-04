فيديو | "الهلال قهرني وخطفت منه صفقة" .. رئيس النصر السابق يفجر مفاجآت مدوية!

تصريحات قوية من رئيس النصر السابق

كشف الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز "كحيلان النصر"، رئيس نادي النصر السابق، عن مفاجآت بشأن منافسته مع نادي الهلال، وأيضًا الصفقة التي نجح في خطفها منه.

وقال الأمير فيصل خلال تصريحات لبودكاست "فنجان ثمانية": "لو كنت حققت كأس الملك عام 2015 لقدمت استقالتي، ولكنني هدف محمد جحفلي قهرني، لأن الهدف تسلل واستمريت في منصبي".

وعن الصفقة التي خطفها "كحيلان" من الهلال، قال: "عوض خميس اتفق مع الهلال ووقع له، ولكن تم الاتفاق على ألا يتم الإعلان عن الصفقة إلا بعد مباراتنا ضد الوحدة بعد يومين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "دخلنا التدريبات، ليعترف لي عوض بأن لديه شيك حصل عليه من الهلال، وأخذته منه وقمنا بالتوقيع معه، ولا يعرف أحد من نادي الهلال أي شيء عن هذا الأمر".

وواصل: "لجنة الاحتراف قامت بالتحقيق في الأمر، ثم اتخذ اتحاد الكرة قرارًا بإصدار عقوبات على عوض خميس والهلال والنصر، ثم رفعت القضية إلى مركز التحكيم الذي قرر عودة اللاعب إلى النصر".