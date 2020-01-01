فيروس كورونا يؤجل احتفال زيدان بإنجاز خاص مع ريال مدريد

ما هو الرقم المميز لزيدان الذي تأجل بسبب كورونا؟

تأجل احتفال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بالوصول إلى 200 مباراة رفقة النادي الملكي إلى إشعار آخر بعد تأجيل مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

زيدان تولى تدريب ريال مدريد في 2016 حتى صيف 2018 وقاد الفريق في 149 مباراة، إلا أنّه عاد مع انطلاق الموسم الجاري ووصل إلى 50 لقاء مما يعني 199 مواجهة خلال مسيرته بالكامل.

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وفي 199 مباراة مع ريال مدريد حقق الفوز في 133 لقاء وتعادل 40 مرة وخسر 26 مواجهة، كما سجل البلانكوس تحت قيادته 495 هدفًا واستقبلوا 213.

زيدان نجح في الفترة الأولى بصورة ملحوظة وحقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني مرة وكذلك كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأوروبي مرتين والسوبر الإسباني مرة واحدة، أي أنّه حقق جميع البطولات عدا كأس ملك إسبانيا.

وفي الفترة الأولى، فاز ريال مدريد في 105 مباراة وخسر 16 فقط وتعادل 28 مباراة، كما سجل البلانكوس 398 هدفًا واستقبل 163 أخرى.

بينما لم يحقق زيزو سوى لقب السوبر الإسباني في فترته الثانية، وفي 50 مباراة خسر ريال مدريد 10 مرات وتعادل 12 لقاء وفاز في 28 مواجهة، كما سجلوا 97 هدفًا واستقبلوا 50.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد قد يخسر لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي حال قرر الاتحاد إلغاء الليجا بسبب تفشي فيروس كورونا.