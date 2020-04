هل يؤثر فيروس كورونا على موعد نزول فيفا 21؟

توقف نشاط كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، ولكن هل ستعاني لعبة الفيديو الأكثر مبيعًا فيفا 21 نفس المصير؟

في كل عام، تصدر إلكترونيك آرتس إصدارًا جديدًا من سلسلة ألعاب الفيديو فيفا.

على مدى السنوات العشر الماضية، يتم إصدار كل نسخة من FIFA في نهاية الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، وكانت EA Sports قد أقرت نفس موعد إطلاق فيفا 21.

مع تأثير فيروس كورونا على كل جوانب الحياة في جميع أنحاء العالم وكذلك التسبب في تعليق جميع بطولات كرة القدم الكبرى وتأجيل يورو 2020، هناك احتمال أن يتم تأجيل FIFA 21 أيضًا.

كيف أثر فيروس كورونا على فيفا 20؟

كان لوباء كورونا تأثير كبير بالفعل على الرياضات التنافسية، حيث اضطرت إلكترونيك آرتس إلى تعليق سلسلة فيفا 20 العالمية وإلغاء العديد من الأحداث في تقويم كأس أبطال FUT.

مع لعب الألعاب عبر الإنترنت بدلاً من الواقع، استمرت eMLS، بينما بدأت العديد من البطولات الأخرى منافسات بين لاعبي كرة القدم لجمع الأموال للجمعيات الخيرية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

أثر غياب كرة القدم الواقعية أيضًا على بعض الترقيات والأحداث داخل اللعبة في FIFA 20، مع عدم وجود المزيد من عناصر المباراة الخاصة أو أفضل لاعب في الشهر، في حين تم استبدال فريق الأسبوع لحظات فريق الأسبوع التي تستخدم العروض التاريخية لتوفير ترقيات للاعب.

وبالمثل تم استبدال تحدي بناء التشكيل (SBCs) بلحظات Marquee Matchup، بالنظر إلى المباريات الكلاسيكية من المواسم السابقة.

هل يتأجل موعد إصدار فيفا 21 بسبب فيروس كورونا؟

لم تتأثر صناعة ألعاب الفيديو بنفس الطريقة التي تأثرت بها العديد من القطاعات الأخرى بسبب جائحة كورونا لأن غالبية الموظفين الذين يعملون على الألعاب يمكنهم القيام بذلك عن بعد.

ومع ذلك، فقد تأثرت مبيعات المنتجات وإطلاق الألعاب. كان من المقرر إصدارE3 في يونيو ولكن تم إلغاء أكبر حدث للألعاب في العام لأول مرة في تاريخه البالغ 26 عامًا.

تم الإعلان عن تواجد E3 td فيفا 20 في 2019، لذلك سيكون عشاق اللعبة متحمسين لمعرفة ما إذا تم تأكيد أي شيء من قبل الشركة المنتجة حول فيفا 21 خلال يونيو.

تم تأجيل ألعاب أخرى بالفعل، حيث تم تأجيل لعبة The last of us الجزء الثاني عن تاريخ الإصدار الذى كان مقرر في 29 مايو. برر المطورون Naughty Dog القرار، مستشهدين بأسباب لوجستية للتأخير غير المحدود لإحدى أكبر إصدارات بلايستيشن 4 لعام 2020.

وجاء في بيان "حتى مع انتهاء اللعبة، واجهنا حقيقة أنه بسبب اللوجستيات خارجة عن سيطرتنا، لم نتمكن من إطلاق الجزء الثاني من The last of us بشكل يرضينا". "نريد التأكد من حصول الجميع على الجزء الثاني ي نفس الوقت تقريبًا، مع التأكيد بأننا نبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل تجربة للجميع".

مع تأخير العديد من الألعاب الأخرى، هناك إحتمالية تأجيل FIFA 21 أيضًا، ربما حتى نوفمبر حيث يتزامن مع إطلاق Playstation 5 و Xbox Series X.

بعد إغلاق مكاتبها في شنجهاي وسنغافورة وسيول وميلانو، أخطرت EA جميع موظفيها في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا بالعمل من المنزل. ومنذ ذلك الحين، أعادت افتتاح مكاتبها في شنجهاي وسنغافورة، وهي مصممة على أن فيروس كورونا لن يؤثر على جدولها الزمني المخطط لها، وصرحوا في مارس قائلين "لا نتوقع تغييرات كبيرة في ألعابنا أو خدماتنا نتيجة عمل فرقنا من المنزل. ".