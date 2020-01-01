رسميًا .. استمرار إيجابية مسحة كورونا لـ14 لاعبًا بمنتخب مصر للشباب

ربيع ياسين المصاب الوحيد بين الجهاز الفني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، نتيجة المسحات التي خضع لها لاعبو المنتخب المصري للشباب، والتي أجريت على نفقة الاتحاد الخاصة.

الاتحاد أجرى الفحوصات على نفقته، قبل أن يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسحته اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة تونس، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، في الجولة الثانية من تصفيات شمال إفريقيا للشباب، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية وكأس العالم للشباب 2021.

أثبتت المسحات الجديدة استمرار إيجابية حالة 14 لاعبًا بالفريق، بالإضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين، بينما جاء سلبية لـ14 لاعبًا آخرين.

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كاف كان قد اعتبر شباب الفراعنة منسحبين من مباراتهم بالأمس أمام ليبيا، في ظل عدم اكتمال القائمة، إذ كان ينقصها لاعب واحد، لكن حال كورونا دونه.

وبعدما أعلنت وزارة الرياضة بالاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال طائرة خاصة لإعادة بعثة المنتخب إلى القاهرة، حفاظًا على سلامة اللاعبين، عادت وتراجعت عن قرارها، في ظل إصرار اللاعبين على استكمال المنافسات. (طالع التفاصيل)

وقام الجهاز الفني لشباب الفراعنة باستدعاء الثنائي أحمد حسام؛ لاعب الجونة، ومصطفى ميسي؛ لاعب سيراميكا كليوباترا، للانضمام إلى البعثة في تونس، لتعويض النقص العددي.