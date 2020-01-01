وزارة الرياضة تعلق قرار انسحاب منتخب مصر للشباب وتؤكد: لم نقصر وهدفنا الأول سلامة اللاعبين

اللاعبون رفضوا قرار الوزارة وأعلنوا رغبتهم في استكمال البطولة

استجابت وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، لرغبة لاعبي منتخب مصر للشباب، لاستكمال منافسات بطولة شمال إفريقيا، المقامة حاليًا بتونس، إذ أعلن الوزير تعليق قرار الانسحاب مؤقتًا لحين خضوع اللاعبين لمسحة جديدة.

شباب الفراعنة كان من المقرر أن يواجه نظيره الليبي اليوم الثلاثاء، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر اعتباره منسحبًا لعدم اكتمال قائمة الفريق. (طالع التفاصيل)

ولم تكتمل القائمة بعدما ضرب فيروس كورونا الفريق، إذ أصاب 17 لاعبًا، بجانب ربيع ياسين، وأثبتت المسحة الثانية شفاء ثلاثة لاعبين فقط، لتقرر وزارة الرياضة إعادة البعثة بالكامل والانسحاب من البطولة، وهو ما رفضه اللاعبين. (طالع التفاصيل)

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وقال وزير الرياضة، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "وفرنا كافة الإمكانيات للمنتخب قبل السفر، لكن الأزمة بدأت بالأمس، لذلك تدخلنا كوزير وكوزارة يجب أن نأخذ بها كافة الاعتبارات وأن نحلل الوضع جيدًا، كي نصدر القرار المناسب، أنا شخصيًا تواصلت مع البعثة ومع وزير الشباب والرياضة التونسي، ووفروا كافة احتياجات البعثة، كذلك تواصلت مع عمرو الجنايني؛ رئيس اتحاد الكرة، وهناك تنسيق كامل مع رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني بخصوص التعامل مع هذه المشكلة".

وأضاف: "قرار توفير طائرة خاصة لإعادة البعثة للقاهرة جاء بعد التواصل مع الجنايني وجمال محمد علي؛ رئيس البعثة في تونس، لكن اللاعبون صمموا على استكمال البطولة وهو أمر إيجابي يحسب لهم، وإن كنا اتخذنا قرار الانسحاب حفاظًا على صحتهم، خاصةً وأنه سافروا وكافة المسحات الخاصة بهم كانت سلبية".

أشرف صبحي تابع: "القرار النهائي حاليًا متوقف على المسحة المقبلة، وفي الأخير و أمر فني من اختصاص الاتحاد المصري، فإن تواجد 14 لاعبًا غير مصاب وسفر لاعبين للالتحاق بالبعثة قد يمكن المنتخب من استكمال البطولة، نحن كل ما يشغلنا سلامتهم، ومثل هذه الأمور تتطلب الهدوء قبل اتخاذ أي قرار انفعالي".

بسؤاله عن عدم تدخل أحد لإثناء الاتحاد الإفريقي عن اعتبار الفراعنة منسحبين من مواجهة ليبيا، علق: "هناك فارق بين الدورات المجمعة ومباريات الذهاب والإياب في لائحة الكاف الخاصة بالتعامل مع كورونا، واعتبار المنتخب خاسرًا جاء وفق لائحة كاف، هناك من طالب بتدخل هاني أبو ريدة كونه عضو بالاتحاد الدولي، لكن هذا صعب لوجود لائحة صريحة تحكم هذه المواقف، فكافة أفراد المنظومة الكروية قاموا بواجبهم ولا يوجد أي تقصير من أي طرف".

يذكر أن بطولة شمال إفريقيا تعد مؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب ومن ثم كأس العالم للشباب 2021.