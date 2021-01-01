إصابة حسام البدري بفيروس كورونا

مدرب منتخب مصر أصيب عقب إصابة ابنته بالفيروس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا اليوم الأحد، إصابة حسام البدري؛ المدير الفني للمنتخب المصري الأول، بفيروس كورونا.

وأتت إصابة مدرب الفراعنة بعد أيام من إصابة ابنته بالفيروس نفسه، ليدخل في فترة عزل منزلي، يخضع خلالها لبروتوكول وزارة الصحة المصرية، وفقًا للإجراءات المتبعة.

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البدري كان قد قاد المنتخب المصري في مارس الماضي، للتأهل لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بعدما حقق ثلاثة انتصارات، وثلاثة تعادلات في التصفيات.

بهذه النتائج تأهل الفراعنة متصدرين المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، وترافقهم جزر القمر بتسع نقاط، فيما تم إقصاء كينيا (7 نقاط)، وتوجو (نقطتين).

وبشكل عام، منذ أن تولى البدري المسؤولية الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر 2019، قاده في ثمانية لقاءات، فاز في خمسة منها، وتعادل في ثلاث مباريات أخرى.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة معسكرهم المقبل في يونيو، استعدادًا لمواجهتي أنجولا وليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

بتصفيات المونديال، تقع كتيبة البدري في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا.