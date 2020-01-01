دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رسالة رائعة من حسين عبد الغني إلى وزير الصحة السعودي

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موقف إنساني رائع من لاعب الأهلي

أرسل حسين عبد الغني مدافع الأهلي رسالة خاصة إلى وزير الصحة السعودي أظهر خلالها استعداده للتطوع والمساعدة في التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتعيش مختلف دول العالم حاليًا أزمة كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي وُلد في الصين خلال ديسمبر الماضي، وقد أدى ذلك لسلسلة من الإجراءات الدولية والحكومية أبرزها تجميد الأنشطة الرياضية والترفيهية وفرض بقاء الناس في منازلهم لمنع انتشار الفيروس.

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    ونشر حساب الأهلي الرسمي على تويتر نص رسالة حسين عبد الغني إلى توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، وقد جاء فيها "إيمانًا بواجبنا الوطني ومسؤوليتنا الاجتماعية، وفي ظل ما يمر به العالم بأسره ومملكتنا الحبيبة جراء فيروس كورونا، نسخر كل الكوادر البشرية لمجموعتنا، وأنا في مقدمتهم لنيل شرف التطوع جنبًا إلى جنب مع جنودنا أبطال الصحة".

    يُذكر أن العديد من نجوم كرة القدم في العالم يُساهمون في التصدي لفيروس كورونا، سواء بالمشاركة في حملات توعية ونصح الناس بالبقاء في المنازل أو تقديم المساعدات المالية للأسر المحتاجة التي سيتأثر دخلها بعدم الخروج من المنازل، أو بتقديم التبرعات المالية للمراكز الصحية في بلادهم.

    يُشار إلى أن وزارة الرياضة السعودية أوقفت النشاط الرياضي في البلاد، وعلى رأسه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى إشعار آخر ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

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