هل يخوض الاتحاد والشباب مواجهتهما العربية في المغرب؟

البطولة أجلت بسبب أزمة فيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن نقاش يدور حاليًا في أروقة الاتحاد العربي لكرة القدم حول الطريقة الأفضل لاستئناف نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال التي توقفت عند نصف النهائي بسبب أزمة فيروس كورونا.

الاتحاد العربي كان قد أعلن تأجيل مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي بين الاتحاد والشباب السعوديين وكذلك مباراة الإياب بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري بعدما انتهى الذهاب بانتصار الأخير بهدف نظيف، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

موقع البطولة المغربي أوضح أن المسؤولين في الاتحاد العربي يدرسون عدة اقتراحات لاستئناف البطولة العربية بينها لعب دورة رباعية مجمعة في المغرب خلال يوليو أو أغسطس القادمين.

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