هدف خالد | التسديدة الأهم في تاريخ السعودية

هناك الكثير من الأهداف المهمة لكن بعضها أهداف تبقى خالدة في التاريخ

هناك الكثير من الأهداف المهمة والأسطورية في كرة القدم السعودية، لكن بعض الأهداف قد يُطلق عليها لقب "أهداف خالدة وتاريخية" لتأثيرها المهم في تاريخ كرة القدم السعودية.

جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن تلك اللحظات التاريخية والخالدة في تاريخ السعودية، والبداية مع الهدف الأهم في تاريخ المنتخب السعودي.

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لا أعتقد أن أحدًا يستطيع أن ينسى كلمات المعلق السعودي محمد رمضان حين قال "قوووول قوووول .. شايع النفسية يُحرز هدف نفيس جدًا".

أطلق محمد رمضان العنان لصوته ليحتفل بهدف المنتخب السعودي الأول ضد الصين في مباراة نهائي كأس آسيا 1984 التي أقيمت في سنغافورة، الهدف الذي أحرزه شايع النفيسة نجم الكوكب بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع حارس مرمى الصين التعامل معها أبدًا.

الهدف كان الأول في اللقاء الذي انتهى بانتصار الأخضر بهدفين دون رد، لكنه كان الأهم ويُوصف من العديد بأنه كذلك الأهم والأغلى في تاريخ السعودية لأنه السبب المباشر وراء الفوز بأول لقب قاري في تاريخ البلاد، إذ أن إحرازه في الدقيقة العاشرة جعل اللقاء أسهل كثيرًا على المنتخب الذي قاده فنيًا المدرب السعودي خليل الزياني.

اللاعب الرائع تحدث عن ذلك الهدف قائلًا "لم أتوقع أن ألعب المباراة منذ البداية، وقد فاجأني المدرب خليل الزياني حين استعرض اسمي ضمن التشكيل الأساسي، وبعدها بدأ بإعدادي نفسيًا وذهنيًا للقاء".