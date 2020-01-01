تعليق أم إلغاء، وهل سيُستأنف الدوري المصري؟ وزير الرياضة يُجيب

اتحاد كرة القدم المصري اتخذ قرارًا بتجميد النشاط الكروي لأسبوعين

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري عدم وجود وعود أو ضمانات لاستئناف الدوري المصري بعد أسبوعين، مشددًا على أنه سيتم تقييم الموقف مجددًا بعد انتهاء فترة التجميد.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد اتخذ قرارًا يوم أمس بتجميد النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يومًا بناءً على قرارات الحكومة المصرية ووزير الشباب والرياضة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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الوزير أكد في تصريحات لإذاعة "أون سبورت أف أم" صباح اليوم أن تجميد النشاط الكروي لأسبوعين لم يكن رد فعل لأي أزمة، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر أقل من الدول الأخرى.

مضيفًا "الحكومة المصرية فعل وليست رد فعل، ولذا اتخذنا قرارًا بتجميد النشاط قبل أن تحدث الأزمة. تحركنا سريعًا للحد من انتشار فيروس كورونا رغم أن معدلات الإصابة في مصر أقل من الدول الأخرى".

تابع "لا نعد باستئناف الدوري المصري بعد أسبوعين، إذ سنقيم الموقف من جديد طبقًا للنصائح الطبية والوضع القائم في ذلك الوقت. بعض الدول أوقفت النشاط الرياضي إلى إشعار آخر، لدينا خطط بديلة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأهم هو اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وأتم "التجميد لا يعني إلغاء النشاط الرياضي، الأولوية الآن لصحة الشعب المصري ومن ثم يأتي كل شيء آخر".