فيديو | كهربا ينضم لتحدي "البقاء بالمنزل" ويُرشح صلاح وزميليه في الأهلي

نجم الأهلي ظهر في مقطع فيديو

شارك محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي في تحدي "البقاء بالمنزل" الذي خاضه عدد من زملائه وأبرزهم رمضان صبحي ومحمد هاني.

المهاجم المصري نشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على إنستجرام يُظهره وهو يقوم بـ "تنطيط" "لفة" من المناديل الورقية، وقد وجه رسالة لجماهيره يحثهم خلالها على البقاء بالمنزل تخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وقد دعا كهربا النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول وزميليه في الأهلي "محمد الشناوي وصالح جمعة" والممثل المصري حمدي الميرغني للمشاركة في التحدي.

ويقضي اللاعبون حاليًا فترة راحة سلبية من التدريبات والمباريات بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري تجميد النشاط الكروي في البلاد ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).