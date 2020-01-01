فيديو | رمضان صبحي يبدأ تحدي "البقاء بالمنزل" ويُرشح له 4 من زملائه

نجم الأهلي ظهر في مقطع فيديو

بدأ رمضان صبحي نجم النادي الأهلي تحدي "البقاء بالمنزل" وتحدى 4 من زملائه للقيام به، ذلك عبر مقطع فيديو نشره حساب ناديه الرسمي على تويتر.

الجناح المصري المعار للفريق الأحمر من هدرسفيلد تاون الإنجليزي كان قد عاد للتدريبات الجماعية لفريقه الأسبوع الماضي بعد تعافيه من إصابة التمزق العضلي التي تعرض لها خلال تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري خلال ديسمبر الماضي.

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ويقضي اللاعبون حاليًا فترة راحة سلبية من التدريبات والمباريات بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري تجميد النشاط الكروي في البلاد ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ويُشارك مختلف نجوم كرة القدم في أنحاء العالم في حملات التوعية وتوجيه الناس للبقاء في منازلهم خوفًا من إصابتهم بالفيروس القاتل والمساهمة في زيادة انتشار المرض، ذلك عبر حساباتهم الرسمية وحسابات أنديتهم على مواقع السوشيال ميديا المختلفة.