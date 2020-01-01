أولمبياكوس يكشف موقف كوكا من كورونا بعد إصابة الرئيس

هل أصيب نجم منتخب مصر بفيروس كورونا؟

أعلن أولمبياكوس رسميًا نتائج الفحوصات التي أجراها للاعبيه ومختلف العاملين في الفريق وأجهزته الطبية والفنية والإدارية والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان النادي اليوناني قد قام بهذا الإجراء بعد ثبوت إصابة مالكه إيفانجيلوس ماريناكيس بالفيروس، وهو ما اكتشف بعد 13 يومًا من مباراة الفريق أمام آرسنال في لندن ضمن دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

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وقد أدى ذلك لتأجيل مباراة الدوري الإنجليزي بين آرسنال ومانشستر سيتي التي كانت مقررة مساء اليوم خوفًا من إصابة أحد لاعبي المدفعجية بالفيروس بعد اختلاط بعض اللاعبين بالرئيس اليوناني، حسبما أعلن النادي الإنجليزي.

أولمبياكوس وعبر بيان رسمي أكد صباح اليوم سلامة لاعبيه وجميع من خضعوا للفحص من فيروس كورونا، وهو ما يعني سلامة الثلاثي العربي أحمد حسن كوكا ويوسف العربي والعربي هلال سوداني نجوم منتخبات مصر والمغرب والجزائر عى الترتيب.

وقد جاء في بيان النادي "يُعلن أولمبياكوس عن أن الفحوصات التي أجراها جميع عناصر فريق كرة القدم بالنادي من لاعبين ومدربين وعاملين في الجهازين الطبي والإداري بخصوص فيروس كورونا جاءت سلبية".