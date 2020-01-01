فيرنر عن رفض ليفربول: فعلت مثل صلاح قبل أعوام

الألماني اختار الانضمام لتشيلسي

علق نجم تشيلسي الجديد تيمو فيرنر على الأسباب وراء تفضيله الانتقال لصفوف البلوز عن ليفربول في الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك قبل مواجهة الفريقين بالدوري الأحد.

فيرنر دخل في مفاوضات مباشرة مع مدرب ليفربول يورجن كلوب، ولكن في نهاية المطاف قرر الانضمام لصفوف النادي اللندني.

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وقال الدولي الألماني مع "بيلد": "كلوب حالياً من أنجح مدربي العالم، وإذا أرادك يجب أن تفكر، عديد الأندية طلبتني في الأشهر الماضية ولكن مقتنع باختيار تشيلسي وأراه الأنسب لي".

وأكمل: "لا أعرف إذا تفهم كلوب قراري أم لا، في تشيلسي يمكنني أن أكون أساسياً وأتطور، تلك نفس الفرصة التي حظي بها محمد صلاح وساديو ماني قبل أعوام في ليفربول".

وواصل فيرنر: "وصلوا هناك وتطورا ثم فازوا بكل الألقاب، هدفي أن أقارع مستوى هؤلاء النجوم، لو كنت انضممت لليفربول الأمر لم يكن ليكون سهلاً وكأنني سأذهب وأقول مرحباً أريد اللعب بدلاً منكم، أنا في الرابعة والعشرين وأحتاج للعب".

وعن إذا كان تحدث مع بيب جوارديولا: "تحدثت مع الكثيرون في الأشهر الماضية وصراحة لا أتذكر، سعيد بامتلاكي كل تلك الحلول وتجعلني أدرك العمل الجيد الذي قمت به، ولكن فرانك لامبارد كان من أقنعني".

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وحول حظوظ فريقه بالتتويج بالبطولات: "نعلم أن الفوز هذا العام بالدوري ودوري الأبطال صعباً، أنظر لليفربول، في أول عام لم يفوزا بشيء، ثم بلغوا النهائي، ثم جاء الفوز الأوروبي ثم الدوري بالعام الرابع".

وختم: "إذا حققنا الألقاب هذا العام سيكون أمراً طيباً، ولكن نحن في تشيلسي نريد التطور خطوة بخطوة ومع ذلك ستزداد فرصنا في تحقيق البطولات".

ويحل ليفربول ضيفاً مساء الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج" في ضيافة تشيلسي لحساب الجولة الثانية من البريميرليج.