هل انتهى موسم فيرناندينيو مع مانشستر سيتي؟

اللاعب تعرض للإصابة أمام مانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخضع اليوم الخميس فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مباراة الأمس ضد مانشستر يونايتد.

وغادر لاعب الوسط البرازيلي الملعب في بداية الشوط الثاني من المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 بعد تعرضه لإصابة في الركبة إثر كرة مشتركة مع بول بوجبا لاعب اليونايتد.

ولا تبدو الأمور مطمئنة للاعب وناديه، إذ من المتوقع أن يغيب صاحب الـ33 عامًا عن المباريات الأربعة المتبقية في البريميرليج بجانب مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام واتفورد.

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وقد تحدث اللاعب موضحًا أنه مازال ينتظر نتائج الفحوصات الطبية، ومضيفًا "سنرى غدًا (الخميس) ما سيحدث. سأجرى الفحوصات اللازمة وبعدها نرى. سأتحدث مع الطبيب وسيتخذ هو القرار المناسب للجميع".

"شعرت بالتواء بسيط في الركبة حين تصديت لتسديدة بوجبا، كنت قادرًا على مواصلة اللعب لكني خرجت. هذا ما حدث".

يُذكر أن السيتي هزم جاره وعدوه اللدود بهدفين دون رد ليستعيد صدارة البطولة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل 4 جولات من النهاية.