جوارديولا يؤكد عُلو كعبه على مانشستر يونايتد في أولدترافورد

مانشستر سيتي يؤكد تفوقه مع جوارديولا على جاره اللدود مانشستر يونايتد في عُقر داره

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينًا على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، ليصعد إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه ليفربول، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

ويقترب مانشستر سيتي من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي بقيادة المدرب بيب جوارديولا، الذي يخوض ثالث موسم له في قلعة الاتحاد.

رجل رائع - رجل مخيب |مانشستر يونايتد ×مانشستر سيتي

وبتسجيل هدفين جديدين أصبح مانشستر سيتي قد سجل 157 هدفًا هذا الموسم في مختلف البطولات، كأكثر فريق يسجل هذا الكم من الأهداف في تاريخ الفرق الإنجليزية، وهو نفس رقم السيتي في موسم 2013-2014.

وبعد تحقيقه للفوز في الديربي، يصبح مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا هو أول فريق يفوز في ملعب أولد ترافورد في 3 مباريات متتالية في تاريخ البريميرلييج.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج.