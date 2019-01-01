فيرناندينو: طريقة لعب مانشستر سيتي تجعل مركزي الجديد أسهل

مركز جديد يظهر به اللاعب البرازيلي مع مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى فيرناندينو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن طريق لعب فريقه تجعل مركزه الجديد المؤقت أسهل.

وأشار الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا، إلى أنه سيعتمد على اللاعب البرازيلي في مركز قلب الدفاع، بعد إصابة ستونز ومن قبله لابورت.

وقال فيرناندينو في تصريحات صحفية: "مدافعو الفريق مصابون، والجهاز الفني رأى أنني أستطيع اللعب في هذا المركز، أنا جاهز للمساعدة".

وواصل: "في المستقبل سنرى ماذا سيحدث، من الأفضل أن نفكر في الوقت الحالي، في بعض الأحيان الخبرة تساعد في إصلاح الأشياء".

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وتابع: "ما زلت في عملية التكيف على المركز الجديد، إنه شيء جديد بالنسبة، رغم أنني لعبت كوسط مدافع".

وأكمل: "الطريقة التي نلعب بها تجعل الأمر أسهل نوعاً ما لأننا نحتفظ بالكرة أطول وقت، ولكن عندما يهاجم الخصم سنرى كيف سأظهر".