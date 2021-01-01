فيرنانديش: لن أكون سعيداً لو كنت فان دي بيك!

وضعية صعبة للنجم الهولندي في مانشستر يونايتد

علق نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش على الوضعية الصعبة لزميله دوني فان دي بيك ومعاناته من الجلوس احتياطياً في النصف الأول من الموسم.

ومنذ انضمام اللاعب الهولندي لصفوف يونايتد قادماً من أياكس الصيف الماضي وفشل في المشاركة بشكل أساسي مع الشياطين الحمر محلياً وقارياً.

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وقال الدولي البرتغالي مع قناة النادي الرسمية: "نملك تشكيلة جيدة وعدة حلول، إذا نظرت للدكة والفريق الأساسي ستدرك الأمر".

وأضاف: "لن تكون هناك مشكلة في المداورة ببعض الأحيان لأننا نملك الحلول ولاعبين جيدين للغاية، دوني قام بمباراة هائلة".

واستمر فيرنانديش: "لعب في مركزي وشاهدته يتحرك ويلعب بشكل جيد للغاية، وهذا مهم لنا، إذا كنت مكانه لن أكون سعيداً على الإطلاق".

وختم: "الأمر الأهم هو أنه يفعل ما فعله في لقاء اليوم، أن يدخل ويساعد الفريق".

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وشارك فان دي بيك أساسياً في انتصار مانشستر يونايتد المثير على ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين مساء الأحد لحساب كأس الاتحاد الإنجليزي.