فيرنانديش: لم أفكر مرتين في قبول عرض مانشستر يونايتد

علينا أن نتحلى بالتركيز اللازم لعبور هذه الفترة..

أجرى برونو فيرنانديش، الوافد الجديد لمانشستر يونايتد، حوارًا مطولًا مع شبكة سكاي سبورتس حول انضمامه إلى الشياطين الحمر، كشف خلاله أنه لم يتردد في قبول عرض المانيو خلال يناير الماضي.

فيرنانديش انضم في نهايات سوق الانتقالات الشتوية الماضية نظير 46 مليون جنيه استرليني إلى الأولد ترافورد، ويُقدم أداءً كبيرًا جعله النجم الأول في كتيبة أولي جونار سولشاير في هذه الأيام.

الدولي البرتغالي قال في تصريحاته "كان القرار سهلًا، فعندما أتيحت الفرصة لي للمجيء هنا لم أفكر مرتين. لقد تحدثت مع سبورتينج لشبونة الذين كانوا في محادثات بالفعل مع مانشستر وقلت لهم أن اليونايتد هو خياري الأول.".

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"أرى نفس الفريق الذي تواجد منذ شهر، لدينا نفس الجوع لتحقيق الانتصارات والأداء الجيد في كل مباراة. في الشهر الماضي كان أمامنا الكثير من المباريات الجيدة حقًا، ويمكننا أن نتحدث عن بداية جديدة لبرونو ولكن الأمر لا يتعلق ببرونو، بل بالفريق ككل."

"يحتاج الفريق إلى التركيز وإلى القرارات الصحيحة في هذا الوقت، وأعتقد أنه حتى وإن لم يأتِ برونو فمانشستر يونايتد سيفوز لأن لاعب واحد لا يغير الفريق، الفريق يتغير عندما يعمل الجميع معًا بكل قوة، وعندما وصلت شاهدت ذلك."

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كما أخذ فيرنانديش في الإشادة بمدربه سولشاير، حيث قال "الحكم صعب عليه لأنه شهر واحد، ولكنه كان حريصًا على التفاصيل دائمًا وبالنسبة لي هذا مهم لأنه أحد الأشياء التي تغير كرة القدم.".

"الآن كل المدربين جيدين، إنهم ينظرون إلى عمل بعضهم البعض ويتعلمون منه، وبالتالي فباتت كرة القدم صعبة. الآن لديك مقاطع فيديو وتعرف ما سيفعله الفريق الآخر وكيف سيلعب ويمرر الكرة."

"أعتقد أن سولشاير جيد حقًا، فقد كان لاعبًا ويعرف متى يحتاج للتحدث مع اللاعبين، وعندما تحتاج إلى كلمة لتشجيعك ودفعك للأمام فيمنحها لك ببراعة. أعتقد أنه عندما يكون لك ماضٍ في كرة القدم، فأنت تفهم هذه الأمور بشكل سليم."

وأتم "أعتقد عندما وصلت إلى هنا كان المدرب حقًا ولكن الأهم منه كان زملائي، فعندما يكون هناك ثقة مشتركة بينك وبين زملائك يكون ذلك أفضل وأسهل لك بكثير.".