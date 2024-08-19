قد يتعرض للعقاب.. خافيير تيباس غاضب بسبب تصرف لاعب برشلونة

العقوبات تهدد نجم برشلونة...

أصبح فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة مهددًا بتوقيع عقوبة عليه من رابطة الدوري الإسباني، بسبب متابعته لمباراة فريقه عبر إحدى منصات قرصنة المباريات على الإنترنت.

وكان اللاعب الإسباني، قد نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام"، صورة لدعم زملائه من المباراة، ولكن لوبيز كان يتابع اللقاء من إحدى قنوات قرصنة المباريات، مما وضعه في موقف محرج.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية فإن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، غاضب للغاية بسبب تصرف لوبيز، وتفكر إدارة الليجا في معاقبة اللاعب بسبب فعلته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واشتهر تيباس، بمحاربته لقرصنة المباريات وطالب في أكثر من مرة بتوفير وسائل قانونية، تسمح بحذف ذلك المحتوى فور انتشاره، وليس بعد انتهاء البث المباريات للمباريات.

جدير بالذكر أن لوبيز يستعد مع برشلونة، لاستقبال أتلتيك بيلباو، مساء يوم السبت القادم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.