لم تحدث منذ ميسي.. نجم برشلونة يعيد ذكريات البرغوث لجماهير النادي الكتالوني

رقم مذهل لنجم برشلونة...

تألق فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، أمام فالنسيا، في مباراة الفريقين بالدوري الإسباني، ونجح في تحقيق رقمًا مميزًا، كان ليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني السابق آخر من حققه.

وساهم لوبيز، في فوز برشلونة، على فالنسيا مساء أمس الأحد، بسبعة أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، في لقاء سجل فيه اللاعب الشاب هدفين وصنع مثلهما.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن آخر مرة استطاع فيها أن يسجل هدفين، ويصنع مثلهما في مباراة واحدة في الدوري الإسباني، كان ليونيل ميسي، في أكتوبر 2019 أمام بلد الوليد.

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وأصبح لوبيز صاحب الـ 21 عامًا، هو أول لاعب في النسخة الحالية من الدوري الإسباني، يسجل ويصنع هدفين أو أكثر في مباراة واحدة، هذا الموسم، متفوقًا على عدد كبير من النجوم، سواء داخل برشلونة، أو خارجه.

جدير بالذكر أن برشلونة، ارتفع رصيده بعد فوز أمس إلى النقطة 42 في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.