فيرديناند يكشف عن رسالة "بوم بوم بوم" التي أحرجته أمام برشلونة!

حالة من الإحراج لم يشعر بها طوال حياته

كشف النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند عن أكثر اللقطات المحرجة في مسيرته، والتي كان بطلها سيرجيو بوسكيتس أسطورة وسط برشلونة ولاعب إنتر ميامي الحالي.

القصة تعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2011 بين برشلونة ومانشستر يونايتد، والذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 3/1 على الشياطين الحمر في ملعب ويمبلي.

فيرديناند تحدث عن سخرية بوسكيتس منه هو وزميله السابق في مانشستر يونايتد نيمانيا فيديتش، بسبب حرصهما على لعب الكرات الطويلة كثيرًا خلال المباراة.

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وقال أسطورة يونايتد في تصريحات لبرنامج "Stick to Football":"أتذكر أنني قطعت الكرة من بوسكيتس، ولم يتبق سوى القليل من الوقت وقتها وبرشلونة كان قريبًا من الفوز، الحكم أطلق صافرة النهاية وقال لي سيرجيو " أنت وفيديتش، بوم بوم بوم".

وأضاف:"كان يسخر وقتها من لعبنا الكرات الطويلة، كدت أضحك، ولكني شعرت بإحراج شديد لم أشعر به أبدًا طوال حياتي".

وواصل حديثه قائلًا:"في كلتا المباراتين النهائيتين ضد برشلونة لعبنا تحت ضغط عالٍ للغاية ولم نتمكن من الظهور بمستوانا المعهود أمام الفرق الكبيرة في أوروبا".

وكان فيرديناند قد اعترف أنه بعد إحدى الهزائم من برشلونة، قال للثلاثي واين روني، بول سكولز، ريان جيجز":"دعونا نخرج من هذا الملعب، اللعنة، لقد أحرجونا".

جدير بالذكر أن هزيمة مانشستر يونايتد من برشلونة في نهائي دوري الأبطال 2011، كانت الثانية للشياطين الحمر في غضون عامين، حيث خسر الفريق قبلها أمام الفريق الكتالوني في 2009.