فيرجسون يلوم هنري على خلافاته مع فينجر

كشف السير أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد، عن أحد أهم الأسباب وراء عداوته السابقة مع أرسين فينجر مدرب آرسنال الأسبق.

المواجهات بين يونايتد وآرسنال كانت دائمًا محتدمة، خلال فترة سيطرتهما على الكرة الإنجليزية في مطلع القرن الحالي.

فيرجسون يعتقد أن النجم الفرنسي تييري هنري، هو السبب الرئيسي وراء المنافسة الشرسة التي جمعت بين الناديين.

وقال مدرب يونايتد المعتزل لصحيفة "ميرور" البريطانية:"الأجواء أصبحت متوترة لفترة من الوقت، وذلك بسبب التغيير الكبير الذي حدث لآرسنال بعد قدوم هنري والأهداف التي سجلها لهم".

وأضاف:"دائمًا ما تحاول النظر إلى خلفك لرؤية من يحاول اللحاق بك، وعندما ترى شخصًا يسعى لإسقاطك تحاول بعدها الإسراع والتقدم بشكل أكبر".

وتابع:"آرسنال كان يلحق بنا وفريقهم كان جيدًا بما يكفي لتجاوزنا ولا يوجد أي شك في ذلك".

وأما عن فوز فينجر بلقب الدوري الإنجليزي بلا هزيمة:"لقد فزت بـ13 بطولة ولم أكن قريبًا من المرور بموسم كامل بلا هزيمة، هذا الإنجاز يفوق أي شيء آخر".

يذكر أن آرسنال جلب هنري من يوفنتوس في 1999 بعد معاناته مع الفريق الإيطالي، ليتألق مع المدفعجية ويسجل 175 هدفًا في 258 مباراة.