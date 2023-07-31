فيراتي يحسم اختياره بين الهلال والأهلي .. وشرط وحيد يقرب أوسيمين من الزعيم!

تطورات ميركاتو الهلال والأهلي في الصيف الحالي

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في ظل صراعه الشرس مع الأهلي.. توصل مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إلى اتفاق مع أحد النجوم العالميين؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال تعاقد مع 4 صفقات رسمية، في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي الشهير فابريتسيو رومانو، حصل الهلاليون، على موافقة مبدئية من النجم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، للانضمام إلى الفريق الأول، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، وفي عقد لمدة 3 أعوام.

وكشف رومانو، عن أن ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة النادي الباريسي، يرفض - حتى الآن - إعطاء الضوء الأخضر إلى فيراتي، للانتقال للزعيم الهلالي؛ حيث يطلب مبلغًا أكبر من الـ30 مليون يورو.

وحاول الأهلي في الساعات القليلة الماضية، خطف النجم الإيطالي من الهلال؛ إلا أنه يبدو أن الزعيم، هزم قلعة الراقي، في واحدة من أكبر الصفقات الصيفية، في انتظار موافقة باريس سان جيرمان "النهائية".

وعلى جانب آخر.. أعلنت شبكة "سكاي سبورت"، تقديم نادي الهلال، عرضًا جديدًا مجنونًا إلى نابولي؛ للتعاقد مع هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين، في الصيف الحالي.

وحسب الشبكة العالمية، عرض الهلال على نابولي، مبلغًا يُقدر بـ140 مليون يورو، لشراء عقد أوسيمين، مع منح اللاعب نفسه، راتب 60 مليونًا في الموسم الرياضي الواحد.

واشترط العملاق الإيطالي من ناحيته، الحصول على عرض بقيمة 200 مليون يورو؛ من أجل مناقشة إمكانية التخلي عن المهاجم النيجيري، في الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن تقارير عالمية، أكدت على تفاوض نابولي مع فيكتور أوسيمين، خلال الساعات القليلة الماضية، لتجديد عقده، مقابل زيادة كبيرة في راتبه السنوي، مع شرط جزائي يصل إلى 160 مليون يورو.

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