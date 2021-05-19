فيديو | 3 نقاط للتتويج .. الهلال يقترب من الحفاظ على لقبه بانتصار "خماسي" على الأهلي

الهلال ينتصر بالكلاسيكو على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.

حقق فريق نادي الهلال الفوز على نظيره الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تقدم سالم الدوسري بالهدف الأول لفريق نادي الهلال في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعد متابعة لركلة ركنية ليسددها بشكل رائع في مرمى الأهلي.

وأضاف الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق الهلال الهدف الثاني بالدقيقة 32، بعد انفراد بحارس مرمى الأهلي محمد العويس، ليسدد الكرة التي ارتطمت بالعارضة، ليتابعها جوميس بتسديدة في المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنادي الهلال في الدقيقة 39، بعدما منع معتز هوساوي مدافع الأهلي الكرة من الدخول في شباك فريقه، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه هوساوي.

واستطاع بافيتمبي جوميس من تسجيل الهدف الثاني له والثالث للهلال بالدقيقة 42 عن طريق ركلة الجزاء، التي تمكن من وضعها في شباك الأهلي.

وتصدى محمد العويس حارس الأهلي لتسديدة قوية من جانب اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، أطلقها من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله جوميس.

وسجل اللاعب البديل صالح الشهري الهدف الرابع للنادي الأهلي بالدقيقة 65 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، سجلها على يمين محمد العويس حارس الأهلي.

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رد الفعل جاء سريعًا من جانب الأهلي، بعد انطلاقة سريعة من جانب عبد الرحمن غريب، الذي انفرد بعبد الله المعيوف حارس الهلال، ليسددها في مرمى الزعيم بالدقيقة 66.

وفرض الهلال سيطرته على المباراة تمامًا، في ظل عجز هجومي من جانب النادي الأهلي الذي لم يستطع تنظيم أي هجمات خطيرة على مرمى نادي الهلال.

صالح الشهري سجل الهدف الخامس لنادي الهلال والثاني له، بعد مراوغة لمدافعي الأهلي داخل منطقة الجزاء، ليسددها على يسار محمد العويس حارس الأهلي.

وبذلك يرفع الهلال رصيده إلى النقطة 55 في صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، ليقترب من حسم لقب الدوري.