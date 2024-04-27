فيديو | وحدث الانفجار.. مشادة كلامية عنيفة "على المباشر" بين صلاح وكلوب!

لقطة لم يكن أي من مشجعي ليفربول يتمنى حدوثها

هبط محمد صلاح من دكة البدلاء في الدقيقة 82 من عمر مباراة وست هام وليفربول التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2 وفقدان الريدز كثيرًا من الحظوظ في صراع الدوري الإنجليزي.

لم يتقبل المصري هذا الأمر، النزول متأخرًا، فنشبت مشاة كلامية واضحة بينه وبين كلوب وهو يستعد لإشراك المصري في المباراة وظهرت أمام الكل بشكل فج.

هذه اللقطة الخلافية أتت بينما حاول كل من داروين نونيز وجو جوميز تدارك الأمر وتهدئة صلاح لكن دون فائدة، مع احتداد كلوب عليه في المقابل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نهاية لم يكن يتمناها أحد لثنائية رائعة بين لاعب ومدرب، محمد صلاح ويورجن كلوب هما أهم اسمين في تلك الحقبة المنيرة من تاريخ ليفربول الكروي.