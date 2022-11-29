فيديو | "هل أنت في حاجة للأهداف" أبو تريكة في جدال بسبب رونالدو!
أثار الهدف الأول للمنتخب البرتغالي أمام نظيره الأوروجوياني بعض الجدل في تحليل المباراة الذي شهد وجود محمد أبو تريكة وديل بييرو ووائل جمعة.
وقال أبو تريكة: "أنا أصدق رونالدو، هو يقول إن الهدف له وإن الكرة لمست جبهته، إذًا فالهدف لرونالدو، لقد لمست جبهته وشعره، أنا أصدق رونالدو".
وأضاف معلقًا على محاولات رونالدو بعد المباراة لاحتساب الهدف له: "انظر إلى إصراره أن يحتسب الهدف له، هل ينقصك أهداف؟!".
ما الحوار الذي دار في الاستوديو عن هدف رونالدو أو برونو فيرنانديز#كأسالعالمقطر_2022 | #قطر_2022 #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JLlskx2Ovf— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2022
في حين أصر نجم الكرة الإيطالي دل بييرو أن الكرة لم تلمس كريستيانو رونالدو وكان رأي وائل جمعة من رأيه وقال: "حركة الكرة لم تتأثر بأي شيء، لو لمسته لكانت قد تم احتسابها له، لكنه له نصف الهدف بسبب تحركه وما حدث للحارس بسببه".
جدير بالذكر أن البرتغال كانت قد ضمنت التأهل إلى دور الـ 16 بالفوز على أوروجواي بهدفين نظيفين في انتظار تحديد خصمها ومباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
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