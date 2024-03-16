فيديو | هدف سجلته الرياح .. جنون الوقت بدل من الضائع في الدوري الأمريكي!

لهذا يسمونها مدينة الرياح...

شهدت مباراة شيكاجو فاير، أمام مونتريال، في الجولة الخامسة من الدوري الأمريكي، حسم اللقاء في اللحظات الأخيرة من المباراة، بهدف أثار جنون كل من في الملعب.

وتمكن شيكاجو فاير، من التغلب على مونتريال، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سولدير فيلد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، كانت تشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق، مع حالة طرد في صفوف مونتريال.

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ومع تقدم لاعبي شيكاجو، لمحاولة خطف هدف التعادل، ومن الخط الدفاع قرر كيلاين اكوستا، إرسال كرة طويلة من قبل منتصف الملعب، ولكن الرياح غيرت مسارة الكرة لتباغت الحارس والدفاع وتسكن الشباك، وسط دهشة الحاضرين.

جدير بالذكر أن شيكاجو، تمكن من تحقيق أولى انتصاراته في الدوري هذا الموسم ووصل إلى النقطة الرابعة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد مونتريال عند النقطة السابعة في المركز الخامس.